الإفتاء تكشف بدع الوضوء.. وتوضح ما يشرع للمتوضىء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء، وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة، مثل قولهم عند غسل الوجه: ” اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه “، وقولهم عند غسل اليدين: ” اللهم أعطني كتابي بيميني، ولا تعطني كتابي بشمالي ” إلى غير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوء.

وأشارت لجنة الإفتاء ما يشرع للمتوضئ، بأن يسمي الله عند البدء لحديث: “لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وأن يقول إذا فرغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين”.