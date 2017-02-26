أطعمة تحارب الهالات السوداء - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تعد مشكلة الهالات السوداء من المشاكل التي تؤرق الكثيرين والتي تعطي مظهرا لا يحبه كثيرون والتي تنتج عن كثرة السهر والتعرض لأشعة الشمس.

ولابد لكل من يشكو من الهالات السوداء مراجعة ما يأكله، فبعض الأطعمة يمكنها علاج المشكلة إذا تم أكلها بانتظام.

خطوات علاج الهالات السوداء:

-أضف مزيداً من الأطعمة التي تعمل كمدرّ طبيعي للبول. تناول البطيخ، والكرفس، والخيار؛ للمساعدة على زيادة طرد الماء من الجسم، وتقليل الانتفاخ تحت العينين.

-توقف تماماً عن أكل الوجبات السريعة الجاهزة، وقلل بأقصى قدر من شرب المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين؛ لأنها تزيد من الهالات السوداء.

-تناول الخضراوات والفواكه بدلاً من الأطعمة السكرية. واشرب الكثير من الماء، ولا تكثر من تناول المنبهات.

-قلل الأطعمة المالحة لأنها تزيد الانتفاخ تحت العينين. يزيد الملح من تخزين الماء في الجسم؛ لذلك عليك الحد من استهلاك الملح لعلاج المشكلة.