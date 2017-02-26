 القبض على 35 باكستاني في حفل شواذ بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 3 شهور
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  • حوادث

القبض على 35 باكستاني في حفل شواذ بالرياض

القبض على 35 باكستاني في حفل شواذ بالرياض
سعيد العجل (صدى):

ألقت قوات الشرطة، القبض على 35 وافدا باكستانيا، في حفل للشواذ جنسيا، بإحدى الاستراحات جنوبي الرياض، وتمت إحالتهم لمركز شرطة العزيزية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

وقال العقيد فواز الميمان، المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إن إدارة الضبط الميداني رصدت قيام مجموعة وافدين من الجنسية الباكستانية بإقامة حفل للشواذ جنسياً داخل إحدى الاستراحات جنوبي العاصمة الرياض، مضيفا بأن إدارة الضبط الميداني قامت بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة، وتم رصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء.

وأوضح الميمان، أن القوة تمكنت من ضبط 35 شخصا، بعد مقاومة محاولين التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلي ذهبية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعاً وتحريز المضبوطات، وإحالتهم لمركز شرطة العزيزية.


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36 تعليق

[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور

لا لا وش ذَا مو معقول 😳

الخبر كوم واللي لابس وردي وحاط مكياج كوم ثاني 😂😂

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور

يجب تجنيدهم و ارسالهم إلى جبال البشتون لمقاتلة طالبان

[ عدد التعليقات: 1679 ] نشر منذ 3 شهور

متى يغلق باب إستقدام الأجانب لدينا ( باب الشر والعياذ بالله ) اصبحت مضار الإستقدام أكبر من منافعه

هل دول آسيا وبعض الدول العربية صدروا إلينا أخطر مجرميهم على انهم عمالة ؟

أكاد أجزم والله بأن هذا هو الواقع للأسف بالتواطوء مع ابناء جلدتنا للأسف من يهمهم الدرهم والدينار أكثر

من أمن وسلامة وطنهم وشعبهم .

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 3 شهور

هؤلاء المخانيث .. يجب تسفيرهم بعد أن ينالوا العقوبة الشرعيه .. ووضعهم في الممنوعين .

[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 3 شهور

اعوذ بالله وش هالقرف تفووووه عليكم وعلى اشكالكم .. نظفوا البلد من هالاوساخ تاركين ديرتهم وجايين هنا يقضون شهوتهم هالحيونات

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 شهور

هذولا اذا نادينهم نقلهم رفيق ولا يا رفيقه …… اجلدوهم مع شويت لسع بلكهرباء يعترفون على كل الشواذ فى المملكه واجمعوهم وحطوهم فى سفينه واحده وارسلوهم لبلدهم ……. ولفت نظر السفاره فى الباكستان عد السماح لهذه الاشكال بدخول بلدنا

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 شهور

هذولا اذا نادينهم نقلهم رفيق ولا يا رفيقه …… اجلدوهم مع شويت لسع بلكهرباء يعترفون على كل الشواذ فى المملكه واجمعوهم وحطوهم فى سفينه واحده وارسلوهم لبلدهم ……. ولفت نظر السفاره فى الباكستان عدم السماح لهذه الاشكال بدخول بلدنا

[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور

انا والله اقول من اكثر من ٣٠سنه اتمنى يطرد كل باكستاني هم الخطر الاحمر وهم الفساد بعينه.

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

الله لا يبلانا شي مقزز ..
اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ..

[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور

ابو الوردي 😅😅😄😂😂😂

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور

لا حول ولا قوة الا بالله وش ذا الخياس اعوذ بالله رجل يتشبه في النساء السيف الاملح عشان غيرهم يتربئ

[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 3 شهور

اعوذ بالله الله لا يبلانا مثل ذولا مايستحقون يظلون بالبلد لو نص ساعه الله يكفانا شرهم والله يسلط عليهم ومن على شاكلتهم حسبنا الله وكفى والله على اللبس يا اسوم و الروج يضحكون هههه ونفس الوقت يقهرون الله يمحيهم بس

[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور

😅🙊 يارب

[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 3 شهور

يجب سجنهم وجلدهم وكنسهم واستبعادهم وتنظيف بلاد الحرمين من نجاستهم ووساختهم المعفنين ويجب الضرب عليهم بيد من حديد ولا يتساهل معهم ليكونوا عبرهم لغيرهم

[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور

عقوبتهم معروفه في الشرع وهي رميهم من شاهق وأنتهى الموضوع

[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 3 شهور

نسأل الله العافيه

[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 3 شهور

اللهم لك الحمد الرجال يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهون بالرجال ضاعت الطاسه بين هذا وذاك
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلَّم
{ لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور

اما الي لابس وردي عايش الدور وبقوه

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور

طبقوا عليهم الشريع

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور

وليه مايطلعون صور السعوديين يوم يصيدوهم بالمثل
لابوكم لابو عنصريتكم

[ عدد التعليقات: 19054 ] نشر منذ 3 شهور

وخواتم ذهب الله يخيبهم ووردي

[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 3 شهور

والله انك صادقه ياغرام ان اللى لابس وردي وبراطمه اكبر من وجهه لحال…..والله الاجانب ماوراهم الا المصااااايب متى نرتااااح بخروجهم نهائيا من السعوديه

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور

الله يلعنهم

[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور

اعوذ بالله منكم ومن فعلكم

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 شهور

هاذولا اسمهم في باكستان الكسرة وابشركم قبل سنة كانو طالبين انهم يئدون فريضة الحج والحمدلله الحكومة رفضت
وهاذا شي بسيط في باكستان افغان استان فيها العن من كذا يحتفلون با الاطفال ويسمونهم بتشا بازي ما جانا من ورا الاجانب الى الغثا والوصاخة وكم وكم وكم خلوني ساكت بس .

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور

عادي يااخوان دخلوهم السجن خلو المساجين تنبسط !!!!!

[ عدد التعليقات: 5472 ] نشر منذ 3 شهور

لعنة الله على هالوجيه
مقرفييين

[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور

عندي حل لهؤلاء وامثالهم ..
ربطهم وتعليقهم وتعريضهم لاشعة الشمس وجلدهم حتى ينطق الواحد فيهم بالتوبة ويعرف علوم المرجلة .
اما اللي لابس الحرير الوردي
هذا يحتاج ربط بددسن عراوي وسحبه في الشوارع ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور

.. ياغريب خلك اديب قبل تادبك الحكومة

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور

وفي الهند يسمونهم المخصي ………. وفي باكستان يسمونهم الكسرة

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور

انوقع بعد الغاء هيئة المعروف وانشاء هيئة المنكر ان نرى مثل هؤلاء من السعوديين وهذي نتيجة مؤكدة اذا انتشر المنكر واستقدمت فرق الرقص والدعارة لتقيم حفلاتها في بلد الحرمين وسيأتي يوم يتم فيه تشريع الجنس الثالث كما هو الحال في الدول الاخرى وكما هو حالنا مع الدش في اول استخدامه عندنا والله المستعان