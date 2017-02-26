القبض على 35 باكستاني في حفل شواذ بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على 35 باكستاني في حفل شواذ بالرياض
ألقت قوات الشرطة، القبض على 35 وافدا باكستانيا، في حفل للشواذ جنسيا، بإحدى الاستراحات جنوبي الرياض، وتمت إحالتهم لمركز شرطة العزيزية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.
وقال العقيد فواز الميمان، المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إن إدارة الضبط الميداني رصدت قيام مجموعة وافدين من الجنسية الباكستانية بإقامة حفل للشواذ جنسياً داخل إحدى الاستراحات جنوبي العاصمة الرياض، مضيفا بأن إدارة الضبط الميداني قامت بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة، وتم رصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء.
وأوضح الميمان، أن القوة تمكنت من ضبط 35 شخصا، بعد مقاومة محاولين التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلي ذهبية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعاً وتحريز المضبوطات، وإحالتهم لمركز شرطة العزيزية.
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
لا لا وش ذَا مو معقول 😳
الخبر كوم واللي لابس وردي وحاط مكياج كوم ثاني 😂😂
مدمن صدى[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
يجب تجنيدهم و ارسالهم إلى جبال البشتون لمقاتلة طالبان
القرشي[ عدد التعليقات: 1679 ] نشر منذ 3 شهور
متى يغلق باب إستقدام الأجانب لدينا ( باب الشر والعياذ بالله ) اصبحت مضار الإستقدام أكبر من منافعه
هل دول آسيا وبعض الدول العربية صدروا إلينا أخطر مجرميهم على انهم عمالة ؟
أكاد أجزم والله بأن هذا هو الواقع للأسف بالتواطوء مع ابناء جلدتنا للأسف من يهمهم الدرهم والدينار أكثر
من أمن وسلامة وطنهم وشعبهم .
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 3 شهور
هؤلاء المخانيث .. يجب تسفيرهم بعد أن ينالوا العقوبة الشرعيه .. ووضعهم في الممنوعين .
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله وش هالقرف تفووووه عليكم وعلى اشكالكم .. نظفوا البلد من هالاوساخ تاركين ديرتهم وجايين هنا يقضون شهوتهم هالحيونات
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9090 ] نشر منذ 3 شهور
اعدموهم 😤😤
ولدالمدينه[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 شهور
هذولا اذا نادينهم نقلهم رفيق ولا يا رفيقه …… اجلدوهم مع شويت لسع بلكهرباء يعترفون على كل الشواذ فى المملكه واجمعوهم وحطوهم فى سفينه واحده وارسلوهم لبلدهم ……. ولفت نظر السفاره فى الباكستان عد السماح لهذه الاشكال بدخول بلدنا
ولدالمدينه[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 شهور
هذولا اذا نادينهم نقلهم رفيق ولا يا رفيقه …… اجلدوهم مع شويت لسع بلكهرباء يعترفون على كل الشواذ فى المملكه واجمعوهم وحطوهم فى سفينه واحده وارسلوهم لبلدهم ……. ولفت نظر السفاره فى الباكستان عدم السماح لهذه الاشكال بدخول بلدنا
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه كاشخ ابو الوردي ووووع عساكم بالمرض طسو لبلادكم مو عندنا هنا
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
انا والله اقول من اكثر من ٣٠سنه اتمنى يطرد كل باكستاني هم الخطر الاحمر وهم الفساد بعينه.
افاااا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الله لا يبلانا شي مقزز ..
اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ..
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
ابو الوردي 😅😅😄😂😂😂
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله وش ذا الخياس اعوذ بالله رجل يتشبه في النساء السيف الاملح عشان غيرهم يتربئ
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9090 ] نشر منذ 3 شهور
طيب الخواتم والدبل هذي لايش🤔🤔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله الله لا يبلانا مثل ذولا مايستحقون يظلون بالبلد لو نص ساعه الله يكفانا شرهم والله يسلط عليهم ومن على شاكلتهم حسبنا الله وكفى والله على اللبس يا اسوم و الروج يضحكون هههه ونفس الوقت يقهرون الله يمحيهم بس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
😅🙊 يارب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 3 شهور
يجب سجنهم وجلدهم وكنسهم واستبعادهم وتنظيف بلاد الحرمين من نجاستهم ووساختهم المعفنين ويجب الضرب عليهم بيد من حديد ولا يتساهل معهم ليكونوا عبرهم لغيرهم
إسلام[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور
عقوبتهم معروفه في الشرع وهي رميهم من شاهق وأنتهى الموضوع
الحنيني[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 3 شهور
نسأل الله العافيه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم لك الحمد الرجال يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهون بالرجال ضاعت الطاسه بين هذا وذاك
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلَّم
{ لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
اما الي لابس وردي عايش الدور وبقوه
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
طبقوا عليهم الشريع
جمع تكسير[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور
وليه مايطلعون صور السعوديين يوم يصيدوهم بالمثل
لابوكم لابو عنصريتكم
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19054 ] نشر منذ 3 شهور
وخواتم ذهب الله يخيبهم ووردي
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 3 شهور
والله انك صادقه ياغرام ان اللى لابس وردي وبراطمه اكبر من وجهه لحال…..والله الاجانب ماوراهم الا المصااااايب متى نرتااااح بخروجهم نهائيا من السعوديه
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الجفول[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
الله يلعنهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله منكم ومن فعلكم
OsAmA[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 شهور
هاذولا اسمهم في باكستان الكسرة وابشركم قبل سنة كانو طالبين انهم يئدون فريضة الحج والحمدلله الحكومة رفضت
وهاذا شي بسيط في باكستان افغان استان فيها العن من كذا يحتفلون با الاطفال ويسمونهم بتشا بازي ما جانا من ورا الاجانب الى الغثا والوصاخة وكم وكم وكم خلوني ساكت بس .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15060 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
ابو حمزه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
عادي يااخوان دخلوهم السجن خلو المساجين تنبسط !!!!!
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5472 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله على هالوجيه
مقرفييين
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
عندي حل لهؤلاء وامثالهم ..
ربطهم وتعليقهم وتعريضهم لاشعة الشمس وجلدهم حتى ينطق الواحد فيهم بالتوبة ويعرف علوم المرجلة .
اما اللي لابس الحرير الوردي
هذا يحتاج ربط بددسن عراوي وسحبه في الشوارع ههههههههههه
الشمالي[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
.. ياغريب خلك اديب قبل تادبك الحكومة
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
وفي الهند يسمونهم المخصي ………. وفي باكستان يسمونهم الكسرة
وجدي باكستاني[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
انوقع بعد الغاء هيئة المعروف وانشاء هيئة المنكر ان نرى مثل هؤلاء من السعوديين وهذي نتيجة مؤكدة اذا انتشر المنكر واستقدمت فرق الرقص والدعارة لتقيم حفلاتها في بلد الحرمين وسيأتي يوم يتم فيه تشريع الجنس الثالث كما هو الحال في الدول الاخرى وكما هو حالنا مع الدش في اول استخدامه عندنا والله المستعان