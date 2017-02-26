القبض على 35 باكستاني في حفل شواذ بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل (صدى):

ألقت قوات الشرطة، القبض على 35 وافدا باكستانيا، في حفل للشواذ جنسيا، بإحدى الاستراحات جنوبي الرياض، وتمت إحالتهم لمركز شرطة العزيزية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

وقال العقيد فواز الميمان، المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إن إدارة الضبط الميداني رصدت قيام مجموعة وافدين من الجنسية الباكستانية بإقامة حفل للشواذ جنسياً داخل إحدى الاستراحات جنوبي العاصمة الرياض، مضيفا بأن إدارة الضبط الميداني قامت بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة، وتم رصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء.

وأوضح الميمان، أن القوة تمكنت من ضبط 35 شخصا، بعد مقاومة محاولين التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلي ذهبية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعاً وتحريز المضبوطات، وإحالتهم لمركز شرطة العزيزية.