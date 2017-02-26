سجن مواطن 15 عاما لإدانته بإثارة الشغب وتواصله مع خلية إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً بسجن مواطن 15 عاماً، لإدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر وعدم الالتزام بالأنظمة من خلال تواصله مع عدد من المفسدين في الأرض ومشاركته في عدد من المظاهرات وأعمال الشغب في بلدة تاروت بالمنطقة الشرقية.

وتضمنت لائحة الاتهام الموجه للمواطن المدان، ترديده لعبارات مناوئة للدولة وتأليب للناس ومطالبته بإطلاق سجناء في قضايا أمنية، ورفع شعارات مسيئة للدولة وإشعال النار في إطارات السيارات ورمي قنابل المالتوف بقصد إعاقة رجال الأمن ومنعهم من أداء واجبهم، وشرائه لعدد من الأسلحة وذخائرها من المهربين ونقلها وتسليمها للمفسدين بقصد الإخلال بالأمن , وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع عدد من المنتمين لخلية إرهابية.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة 4 سنوات استناداً للأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ، ومدة 4 سنوات أخرى وغرامة 5 آلاف ريال بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, و 3 سنوات بموجب المادتين الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة ، ومدة سنتين بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، وسنتين أيضاً بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية , ومصادرة جهازي الجوال المستخدمين في الجريمة ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .