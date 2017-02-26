ارتبط بالمرأة المستقلة ل 5 أسباب - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يعتقد الكثيرون أنَّ السيدات المُستقلّات جذَّابات للغاية، وأسباب ذلك لا يمكن حصرها: فهن يعرفن ما يُرِدنه ويحققنه، ولا يسمحن لأيٍ كان بالإساءة إليه ،لكن يفكر البعض في كونهن غير قادراتٍ على الحب، ولن ينجحن في الارتباط بعلاقة عاطفية.

والحقيقة ان هذا النوع من النساء هو الأفضل فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية، لأنه عندما تتخذ المرأة المستقلة القرار بأن تبدأ في علاقةٍ معك بينما هي بخيرٍ تماماً، فهذا يعني أنها تختار أن تكون معك، وليس لأنها بحاجة لمساعدتك.

وإليك الأسباب التي قدمها موقع PopSugar الأميركي لمزايا الارتباط بأمرأةٍ مستقلة:

1- تعرف كيف تتدبَّر أمورها بدونك

لن يكون عليك القلق بشأن شعورها بالاحتياج، لأنَّ لديها حياةً خاصة بها، وأيضاً لن تجعلك تشعر بالذنب كي تقضي بعض الوقت معها بدلاً من أصدقائك.

كما أنها ستشجِّعك على القيام بعملك الخاص، أيضاً تعرف كيف تكون حاضِرةً بقوة ومؤثرة في حياتك، ومشجعة لك لتحقيق أهدافك.

2- ستدفعك للسعي لتحقيق أهدافك

عادةً ما تكون السيدات المستقلّات حازمات، ويسعين وراء شغفهن وأحلامهن، ولذا سترغب منك فعل الشيء نفسه.

وستكون أكبر مُشجِّعيك وداعميك في حين تتدبَّر أمورها الخاصة، وهذا يعني أنه لن يُنفرها منك شيءٌ أكثر من افتقارك إلى الطموح.

3- تستطيع الاعتناء بنفسها

المرأة المستقلة مكتفية بذاتها ولا تحتاج أحداً غير نفسها ليساعدها، لذا فهي لا تتوقع منك أن تكون بجانبها طوال الوقت، بالطبع ستكون شاكرةً لدعمك لها، لكنها ستتقبل كبواتها وستنهض منها دون مساعدة.

4- تسمح لك بأن تكون ما أنت عليه

لن تحاول أبدأً أن تُغيِّرك، أو أن تُعيد تشكيلك لتُصبح شخصاً آخر ترغب هي منك أن تكونه.

وإذا اختارت أن تكون معك، فهذا يعني أنَّك الشخص المناسب تماماً لها، فهي تُقدِّر كونها على طبيعتها، وستريد الشيء نفسه لك.

5- تجعلك تشعر أنَّها راغبةٌ بك، وليس أنَّها في حاجة إليك

إنَّها ليست في حاجةٍ إليك، أو تحديداً لمساعدتك وعطفك، كما أنها لا تبقيك بجوارها لمجرد تجنُّب الشعور بالوحدة؛ ولكنَّها ترغب في أن تكون معك لأنَّها تحبك وتُقدِّرك.

وحتى إن شعرت أنَّك عديم الجدوى، اعلم فحسب أنَّها تكترث بشأنك للغاية وأنت شخص مهم بالنسبة لها، وستلجأ إليك عند الحاجة.