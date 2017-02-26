سيارة تدهس حشدا في أمريكا وتصيب 12 شخصًا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن شرطة نيو أورليانز إن سيارة دهست، حشدا مساء السبت، ما تسبب بإصابة 12 شخصا على الأقل.

وقالت شرطة نيو أورليانز أن السيارة توجهت بشكل مباشر نحو حشد كان على تقاطع كرولتون وسط المدينة بحدود الساعة السابعة إلا ربع مساء بالتوقيت المحلي، ما تسبب بإصابة 12 شخصا بجروح حرجة.

وأفادت صحيفة “تايمز بيكايون”أن الحشد كان يتابع استعراضا موسيقيا في وسط مدينة نيو اورليانز، في إطار احتفالات “ماردي جرا” بالمدينة.