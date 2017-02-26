ارتفاع ضحايا التفجير الانتحاري قرب الباب السورية إلى 83 قتيلا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري تبناه تنظيم “داعش”، واستهدف محيط مدينة الباب السورية غداة إعلان القوات التركية وفصائل معارضة السيطرة عليها، إلى 83 قتيلا بينهم عدد من المدنيين.

وأوضح المرصد بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 83 شخصا، بينهم 45 مدنيا على الأقل جراء تفجير نفذه انتحاري من التنظيم المتطرف بواسطة سيارة مفخخة، الجمعة، مستهدفا تجمعا كبيرا في منطقة أمنية تابعة للفصائل في بلدة سوسيان، على بعد 8 كيلو شمال غرب المدينة.