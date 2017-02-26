خادم الحرمين يصل إلى كوالالمبور في زيارة رسمية لماليزيا - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى ماليزيا في زيارة رسمية.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله ـ رعاه الله ـ مطار كوالالمبور الدولي دولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ومعالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.

كما كان في استقبال الملك المفدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد وأعضاء السفارة السعودية في كوالالمبور.

إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى مقر البرلمان الماليزي.