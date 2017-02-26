خادم الحرمين يصل إلى كوالالمبور في زيارة رسمية لماليزيا - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين يصل إلى كوالالمبور في زيارة رسمية لماليزيا
بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى ماليزيا في زيارة رسمية.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله ـ رعاه الله ـ مطار كوالالمبور الدولي دولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ومعالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.
كما كان في استقبال الملك المفدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد وأعضاء السفارة السعودية في كوالالمبور.
إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى مقر البرلمان الماليزي.
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور
نورت ماليزيــــا يا بوفهد
حفظك الله في حلك وترحالك
واتمنى زيارة دولة باكستان والهند ( دولتين نوويتين ) وفيهم نسبه مسلمين كثير وخصوصا باكستان
وعمل لجنه لمساعدتهم والتعاون معهم في جميع المجالات العسكرية والانسانية … الخ
وكذلك احب ان انوه واشكر خادم الحرمين الشرفين على الزيارة التاريخيه المنتظره الى اندنويسيا
هذا الدوله المسلمه يبلغ عدد سكانها 250 مليون
واتمنى تقويه العلاقات اكثر والتعاون في شتى المجالات
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 3 شهور
ربي يحفظك في حلك و ترحالك و يعطيك الصحة و العافية
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
مرحبا بك في ماليزيا في حلك وترحابك يابوفهد مليكنا الغالي في كل خطوة سلامة
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق ان شاء الله.
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
تروح وترجع با السلامه يابو فهد وربي يحفظك من كل شر يا سلمان الحزم ويجعل كيده في نحره كل من يريد في بلادي او مليكي الشر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4253 ] نشر منذ 3 شهور
طريقك اخضر يبوفهد