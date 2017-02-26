بحساب ملكي.. مافيا إبتزاز السيدات تتصيد «مواطنة» عبر الفيس بوك - صحيفة صدى الالكترونية

بحساب ملكي.. مافيا إبتزاز السيدات تتصيد «مواطنة» عبر الفيس بوك
تعرضت مواطنة بحثت عن وظيفة عبر الفيس بوك للإبتزاز من قبل أشخاص مجهولي الهوية سجلوا حسابا مزيفا بأسم صاحبة سمو ملكي اشتهرت بحبها للخير ودعم الشباب وطالبوها بدفع مبلغ 8 الاف ريال وإلا فضحها بنشر صورتها على مواقع غير لائقة.
وقالت المواطنة وتدعى ”أم عدنان” أنها تعرضت للابتزاز، بعد تسريحها من وظيفتها بأحد المؤسسات التي تعمل بها، نتيجة لضعف قدراتها التأهيلية مقارنة بباقي زميلاتها وتابعت: “كنت فريسة سهلة للنصب بعدما أنشأت حساب على موقع التواصل “فيسبوك”، دونت فيه تحت اسمي عبارة “أبحث عن وظيفة”، مشيرة إلى أنها كانت بوابة النصابين السهلة للعبور إليها.
وتابعت: “فوجئت بعدها بمحادثة من حساب يحمل اسم صاحبة سمو ملكي، اشتهرت بحبها للخير ودعم الشباب، وحينها كانت فرحتي لا توصف وكأن جميع أحلامي تحققت دفعة واحدة”، وأردفت : “طلبت مني الحساب إرسال بعض البيانات مثل السيرة الشخصية فأرسلتها ثم طلبت مني إرسال صورة ملونة من الهوية فرفضت، ولكنها أقنعتني وطمأنتني ناحيتها، وبالفعل وقعت في الفخ وأرسلت هويتي، ثم تأكدت من ابتزازها لي عندما طلبت مني أن أرسل لها مبلغ 8 آلاف ريال، وعندما قلت لها أنني لا أملك المبلغ، قالت: “تصرفي خلال 3 ساعات وإلا فضحتك”.وفقًا لـ “المدينة”.
وقالت المواطنة إلى أنها عمدت إلى صورتي وركبتها على صور مخلة، وأضافت عليها رقم جوالي وكتبت على الصورة أنني محجبة أقيم علاقات محرمة لافته إلى أصابتها بحالة من الإنهيار بعد وقوع تلك الحادثة، مؤكدة أنها لم تستطع أن تبلغ أهلها بالموضوع خوفًا من تضخيم الأمور وحدوث مالا يُحمد عقباه خاصة وأنها من أرسلت البيانات بنفسها.
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
القرشي[ عدد التعليقات: 1677 ] نشر منذ 3 شهور
إذا كان كلامك صحيح مثل مارويتيه لم ترتكبي أي خطأ ممكن تخشي منه من مواجهة أهلك أو حتى الجهات المختصة
وبيض ألله وجهك على كذا .
أما إذا كانت تلك الصور هي بالفعل صورك وأن مارويتيه عبارة عن كذبة حتى تكسبي عواطف الأخرين معك بعد
ماجاتك تهديدات بالإبتزاز ولم تعرفي كيف تتصرفين مع من أبتزك فهذا ماجنته يداك وفكرك فكم من التحذيرات
وكم من البرامج التنويرية لجميع فئات المجتمع قد أطلقتها الدولة عبر جميع وسائل الإعلام حتى لا يقع المواطن
او المواطنة فريسة لمثل هؤلاء اللصوص ولكن للأسف لا يزال هناك الكثير ممن تغريهم الكلمات الرقيقة والوعود
الواهية سواء كانت تلك الوعود بالتوظيف او الزواج او أشياء أخرى فينجرفون خلف أصحاب تلك الكلمات وتلك
الوعود وعند وقوعهم في الفخ بعدما قدموا كل التنازلات لأولائك اللصوص وتبدأ لغة الإبتزاز تظهر جلية لهم
يبدأون يصرخون نحن وقعنا الحقونا ويبدأون في نسج الأكاذيب عن كيفية وصول صورهم الحقيقية وأدق
معلوماتهم الشخصية لأولائك اللصوص المتربصين بشباب وشابات دول الخليج عامة والمملكة خاصة .
من وضع نفسه في محل الشبهات فلا يلومن إلا نفسه … وسلامتكم .
الزنكلوني[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 3 شهور
يوجد حساب نصب واحتيال على الفيس بوك يحمل أسم أحد الأميرات وأيضا يضع صورتها في ملف التعريف وأعتقد أنه يدار من خارج المملكة ويقوم صاحب هذا الحساب بعمل مسابقات والجائزة سيارة فخمة “لاند كروزر” ويتصيد ضحاياه بعناية وخاصة البنات فيوهمها بأنها هي الفائزة فيطلب بياناتها من ِأرقام جوال وصورة الهوية وهنا تقع الفتاة المسكينة في الفخ
وايضا يوجد حساب آخر بنفس الفكرة يحمل إسم إحدى بنات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
فانبتهوا يا شباب يا بنات من هذه الحسابات ولا تثق أبدا بـأحد في مواقع التواصل الاجتماعي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10605 ] نشر منذ 3 شهور
من الاخطاء الشائعه في المجتمع تصديق كل ما يجي عبر النت ومشتقاتها
المفروض ان لا تعطي اي معلومات عنك في تعاملك مع الشبكه العنكبوتيه لان بعض ضعفاء النفوس يستغلون كل حاجه تخصك من اجل كسب المال . الحل ان تتصل بالجهات الحكوميه وتخبرهم بالحقيقه وهم سيتصرفون بطرقهم الخاصه
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
كان الله في عونك يا أختاه
ومخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا
حتى وان لبس ثياب الواعظين
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
>>>نصيحة ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
والله اني قايل للناس في المجالس والعزايم مع الجماعة ان الفاس بك وتوتر وسنب شت مايجي منها غير المشاكل لكن دام صار عليها كذا الحل تمسح ذَا البرامج من الكمبيوتر وترتاح
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
حقيقه شي غريب نساء يعرضن انفسهن للمشاكل باستهتارهن وتصرفاتهن الغبيه وهن يعلمن ان المراءه في هذا المجتمع المحافظ تستغل في تصرفاتها لاهداف تعلمها ولاكنها تتجاهلها بعذر حسن النيه . البحث عن الوظائف يجب ان يكون بالبحث بالنت عن الشركات والتوجه مباشره لها وبها اقسام نسائيه مؤثوقه بدون التعرض للابتزاز اما انشاء حسابات في توتر او الفيسبوك وارسال الصور وكامل المعلومات ورقم الجوال لاشخاص غير معروفين حتى لو تنكرو باسم نسائي خطأ وتستاهل مايحصل لها لانه يعتبر عقوبه وتاديب لها ولغيرها ولكن الانفلات النسائي للبحث عن اي وظيفه حتى لو استغلت بعضهن لاتعارض مقابل هذا الوظيفه يجب التركيز على عمل الاسر المنتجه بمنازلهم افضل واؤمن واشرف
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4372 ] نشر منذ 3 شهور
فيسبوك
ياقلب لاتحزن
alfahd42[ عدد التعليقات: 4626 ] نشر منذ 3 شهور
مصيبه تصديق كل ماياتي في النت
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3427 ] نشر منذ 3 شهور
تحصل مثل هذي الأمور بالوقت هذا خاصة ان التقديم على الجهات المسؤولة عن طريق النت والمواقع الالكترونية ولكن فيه قانون يحمي المعلومات الشخصية للفرد مثل اوراقه الثبوتية والحسابات البنكية والدولة عندها الصلاحيات بملاحقة من يستغل هذي الأمور بافعال اجرامية حنا كل معلوماتنا الشخصية والبنكية مسجلة بالنت ولكن عند جهات مسؤولة وأي هجوم على المواقع من قبل مجرمين الدولة تحمي حقوق المواطنين ولكن هنا غلطت انها أعطت معلومات شخصية لشخص مجهول خدعها باسمه وهذا الدولة تحذر منه وأي شخص يتعرض لمثل هذا الجرم ما يسكت الدولةعندها صلاحيات بملاحقة المجرمين حتى لو كانوا بدول اخرى فيه معاهدات موقعة بين الدول لملاحقة المجرمين
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
مشاري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اذهبي للهيئه
وهي تحل موضوعك
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13378 ] نشر منذ 3 شهور
قمة الغباء ولو اني متأكدة انها قصة وهمية من يوم شفت عبارة مواطنة تدعى ام عدنان 😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9090 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسلط ع كل من يبتز ناس بفقرها وحاجتها 😡😡
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
ليش هي من الاساس تقدم على الفيس وليش ترسل صورها وليش وليش وليش اتمنى انها تفهم بعد ذي السالفه والرجو من كل الحريم يفهمن ان فيه مواقع متخصصه في الوظائف وبعدين وش ذي الوظيفه اللي تطلب صور لا حول ولا قوة الا بالله .
الله يستر على حريم المسلمين
إسلام[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم مارحموا لا فقير ولا غني الله يفرج كربتها المسكينه حتى الرجال ماسلموا من الأبتزاز
الخالدي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 شهور
بلغ الهيئة المعروف سوف يقبض عليه
اللهم احفظ المسلمات