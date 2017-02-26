بحساب ملكي.. مافيا إبتزاز السيدات تتصيد «مواطنة» عبر الفيس بوك - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

تعرضت مواطنة بحثت عن وظيفة عبر الفيس بوك للإبتزاز من قبل أشخاص مجهولي الهوية سجلوا حسابا مزيفا بأسم صاحبة سمو ملكي اشتهرت بحبها للخير ودعم الشباب وطالبوها بدفع مبلغ 8 الاف ريال وإلا فضحها بنشر صورتها على مواقع غير لائقة.

وقالت المواطنة وتدعى ”أم عدنان” أنها تعرضت للابتزاز، بعد تسريحها من وظيفتها بأحد المؤسسات التي تعمل بها، نتيجة لضعف قدراتها التأهيلية مقارنة بباقي زميلاتها وتابعت: “كنت فريسة سهلة للنصب بعدما أنشأت حساب على موقع التواصل “فيسبوك”، دونت فيه تحت اسمي عبارة “أبحث عن وظيفة”، مشيرة إلى أنها كانت بوابة النصابين السهلة للعبور إليها.

وتابعت: “فوجئت بعدها بمحادثة من حساب يحمل اسم صاحبة سمو ملكي، اشتهرت بحبها للخير ودعم الشباب، وحينها كانت فرحتي لا توصف وكأن جميع أحلامي تحققت دفعة واحدة”، وأردفت : “طلبت مني الحساب إرسال بعض البيانات مثل السيرة الشخصية فأرسلتها ثم طلبت مني إرسال صورة ملونة من الهوية فرفضت، ولكنها أقنعتني وطمأنتني ناحيتها، وبالفعل وقعت في الفخ وأرسلت هويتي، ثم تأكدت من ابتزازها لي عندما طلبت مني أن أرسل لها مبلغ 8 آلاف ريال، وعندما قلت لها أنني لا أملك المبلغ، قالت: “تصرفي خلال 3 ساعات وإلا فضحتك”.وفقًا لـ “المدينة”.

وقالت المواطنة إلى أنها عمدت إلى صورتي وركبتها على صور مخلة، وأضافت عليها رقم جوالي وكتبت على الصورة أنني محجبة أقيم علاقات محرمة لافته إلى أصابتها بحالة من الإنهيار بعد وقوع تلك الحادثة، مؤكدة أنها لم تستطع أن تبلغ أهلها بالموضوع خوفًا من تضخيم الأمور وحدوث مالا يُحمد عقباه خاصة وأنها من أرسلت البيانات بنفسها.