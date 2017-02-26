مسؤول عراقي: المملكة حريصة على دعم المنطقة واستقرارها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد السياسي العراقي البارز صفا الموصلي، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين حريصة على استقرار ودعم المنطقة والعراق، إلا أن إيران أفسدت من خلال بعض وكلائها كل الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار مشيرا إلى أن السعودية من الدول التي واجهت الإرهاب في المنطقة، لافتا إلى وجود قوة سياسية عراقية كبيرة تؤيد مواقف المملكة، معربا عن أمله أن يكون هناك دور خليجي أكبر في دعم حكومة وطنية عراقية غير مرتبطة بإيران ولا بمشروعها الطائفي العنصري.

وأضاف أنه رغم كل هذا بادرت المملكة بإرسال السفير ثامر السبهان للعراق، رغم كل الظروف والتهديدات التي وجهت للسفير قبيل قدومه لبغداد، وتأتي زيارة وزير الخارجية عادل الجبير تأكيدا لحرص السعودية على استقرار العراق.حسب عكاظ

وقال الموصلي أن المملكة تضطلع بدور كبير في محاربة الحوثي والمخلوع صالح وإيقاف زحفهم المبرمج والمخطط له إيرانيا من أجل السيطرة على اليمن وباب المندب.