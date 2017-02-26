القصبي: المملكة تقترب من تصنيع الأسلحة والصناعات العسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اقتراب المملكة من تصنيع الأسلحة والصناعات العسكرية بعد إعلانه عن وجود توجهات نحو ذلك في إطار تنمية الصناعات والخدمات والمحتوى الوطني خلال الفترة المقبلة .

وأضاف خلال لقاء برجال وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة: «كان بالإمكان سابقا توفير هذه الصناعات مع مرور الوقت، لكن توجه المملكة في المستقبل يركز على بناء هذا المحور»

وأشار إلى وجود إستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية، تتضمن دعم كافة الصناعات والخدمات التي يمكن تنفيذها محليا، وذلك في إطار تنمية الصادرات غير النفطية.