مواطن يزرع الفراولة .. وهيئة الترفيه تنظم لها مهرجاناً بالبكيرية - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

زرع مواطن كمية كبيرة من فاكهة الفراولة بمزرعته الخاصة في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، وذلك باستخدام الزراعة المائية.

وقال المهندس محمد اللحيدان مالك المزرعة، ، أن مهرجان “قطف الفراولة” يعدّ الأول من نوعه في المملكة وسيستمر لمدة 8 أيام بدعم من هيئة الترفيه، معربا عن أمنيته في أن يأتي اليوم الذي لا يعتمد فيه السوق المحلي على الفراولة المستوردة، وأن يكون اعتماده على الفراولة المزروعة في المملكة، مبيناً أن الفراولة يمكن زراعتها في مواقع مختلفة سواء في المنازل أو المزارع البسيطة.

وأشار اللحيدان إلى أنه يطمح إلى استغلال المساحات غير المستثمرة بزراعة الفراولة، ونشر ثقافة الزراعة المائية التي تستهلك كميات قليلة من المياه بأقل من 90% من الري التقليدي وطالب بإقامة برامج للزراعة الدورية في الحقول والاستفادة من منتجاتها وتحويلها لمنطقة سياحية، مؤكداً أن هذه البرامج ستحقق دخلاً إضافياً للمزارعين وستوفر فرص عمل للسعوديين.