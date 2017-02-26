مواطن يزرع الفراولة .. وهيئة الترفيه تنظم لها مهرجاناً بالبكيرية - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يزرع الفراولة .. وهيئة الترفيه تنظم لها مهرجاناً بالبكيرية
زرع مواطن كمية كبيرة من فاكهة الفراولة بمزرعته الخاصة في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، وذلك باستخدام الزراعة المائية.
وقال المهندس محمد اللحيدان مالك المزرعة، ، أن مهرجان “قطف الفراولة” يعدّ الأول من نوعه في المملكة وسيستمر لمدة 8 أيام بدعم من هيئة الترفيه، معربا عن أمنيته في أن يأتي اليوم الذي لا يعتمد فيه السوق المحلي على الفراولة المستوردة، وأن يكون اعتماده على الفراولة المزروعة في المملكة، مبيناً أن الفراولة يمكن زراعتها في مواقع مختلفة سواء في المنازل أو المزارع البسيطة.
وأشار اللحيدان إلى أنه يطمح إلى استغلال المساحات غير المستثمرة بزراعة الفراولة، ونشر ثقافة الزراعة المائية التي تستهلك كميات قليلة من المياه بأقل من 90% من الري التقليدي وطالب بإقامة برامج للزراعة الدورية في الحقول والاستفادة من منتجاتها وتحويلها لمنطقة سياحية، مؤكداً أن هذه البرامج ستحقق دخلاً إضافياً للمزارعين وستوفر فرص عمل للسعوديين.
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله.
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 3 شهور
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تكتب
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يمكن
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