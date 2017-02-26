بيان سداسي يدين اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

نددت ست دول بالاشتباكات التي وقعت في بوسليم في العاصمة طرابلس، بينما رحبت باتفاق وقف إطلاق النار بين الميليشيات المتناحرة.

جاء ذلك في بيان موقع باسم سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكدوا أن استخدام القوة يجب أن يكون حكراً لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.

واستنكر البيان التهديد الذي تعرض له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قبل أيام، مطالباً جميع الأطراف بوقف أعمال العنف التي تؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين، وتقويض آفاق المصالحة السياسية والاجتماعية في ليبيا.

وجدد البيان تأكيده أن الليبيين يجب أن يقرروا مستقبلهم، معرباً عن استعداد الدول الموقعة على البيان دعم جهود بناء ليبيا قوية ومزدهرة، وموحدة وتنفيذ رؤية الاتفاق السياسي لتحقيق انتقال سلمي يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة منتخبة.