داعش يهاجم خطوط أنابيب غاز بقذائف هاون في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

هاجم مقاتلو تنظيم “داعش” خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في محافظة حمص بوسط سوريا، بقذائف هاون ما أخرج بعض خطوط الإنتاج من الخدمة.

وصرح وزير الكهرباء السوري، محمد زهير خربوطلي، للتلفزيون الحكومي إن الهجوم استهدف المصنع الجنوبي وسوف يؤدي إلى خفض قدرة توليد الكهرباء بواقع 65 في المئة.

وقال وزير النفط، علي غانم، أن المصنع يغذي محطة الكهرباء الوطنية بنحو 6.6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، ولكنه أضاف أن الصيانة جارية لاستعادة العمليات بالكامل.حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية “سانا”.

ويخوض تنظيم داعش معارك ضد القوات الحكومية حول خطوط الغاز في حمص منذ ديسمبر الماضي ويأتي الهجوم بعد ساعات من هجوم منفصل وقع في مدينة حمص واستهدف مكاتب أمنية، وقد أعلن معارضون مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة المسؤولية عنه.