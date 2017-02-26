حملة " كُن بخير " نحو مجتمع واعٍ ومتكافل (صور) - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل (صدى):

حرصاً على تقوية الروابط بين فئات المجتمع وأفراده ولأهمية المشاركة الإيجابية في المبادرات الإنسانية، للمرة الثانية حملة ” كن بخير ” ، التي نظمها فندق بولمان زمزم بالمدينة المنورة للأطفال المصابين بالسرطان وذويهم بالتعاون مع جمعية أحياها الخيرية للرعاية الصحية لمرضى السرطان وجمعية جارات المصطفى؛ وذلك يوم السبت الموافق 2017/2/25 .

خلقت الفعالية جو من المتعة والمرح بين الأطفال المشاركين وأدخلت السرور لقلوب أهاليهم؛ بينما قضى الأطفال وقتاً ممتعاً باللعب في الكورنر المخصص بهم، ويذكر أن حملة “كن بخير” هي مبادرة لتشجيع الأطفال المصابين بمرض السرطان وواحدة من المبادرات العديدة التي يخطط الفندق لإقامتها مستقبلاً للمجتمع وأهالي المدينة المنورة.

تحدثت أمل الظاهر مشرفة التوظيف ومسؤولية تنسيق الأنشطة الاجتماعية قائلة: “حرصاً منا على أن تكون لنا بصمة في هذا المجتمع في غير الفندقة أو السياحة حرصنا نحن كطاقم عمل الفندق من شباب وشابات على تقديم هذه المبادرة للأطفال ولنوصل لهم رسائل المجتمع من حولهم فكانت انطلاقتنا من العالية مول ووجدنا تجاوباً رائعاً من الإدارة والجماهير الذين شاركونا بالرسائل التحفيزية والتشجيعية للأطفال كي نحتفل بهم اليوم ونخبرهم بأننا معهم”.

وختمت كلامها: “كل الشكر لإدارة الفندق لأنهم قدموا ميزانية مفتوحة ومقر لإقامة الحملة وما نحتاجه من عون لإنجازها بالشكل المطلوب لولا دعمهم لما كنا قادرين على ذلك وجزيل الشكر لجمعية جارات المصطفى الخيرية لانضمامهم إلينا ودعمهم لنا بالإضافة للمحلات التجارية التي شاركتنا بفعل الخير ما أن بدأنا حتى وجدنا الكل معنا يدعمنا وبتعاونهم استطعنا تقديم هذه الحملة المميزة للمجتمع”.

من جانبه ذكر أخصائي التسويق في هيئة السياحة والتراث الوطني محمد المنشاوي: ” تم توجيه الدعوة لنا للحضور من قبل فندق بولمان زمزم وبالتعاون معهم سوف تكون الحملة مستمرة وتخدم الهدف الذي جُعلت له”.

كما أفنى مدير مكتب وسام البراء لتنظيم الرحلات السياحية كايد الحربي على عدد الحضور الكبير الذي كان مفاجأة بالنسبة له وشكر التنظيم والأداء الرائع بلا تقصير كما هو المعهود منهم.