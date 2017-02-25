بالفيديو .. اسيل عمران ترد علي السؤال عن " شنبها " بعفوية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهرى(صدى):

وجه مغرد سؤال للنجمة السعودية آسيل عمران عن ” شنبها ” بقصد الإحراج، عبر برنامج الناشط السعودي على السوشيال ميديا فهد سال.

وبعفوية أجابت آسيل : “أولاً الدور لي طلعت فيه مرة حلو وافتخر فيه ومبسوطة اني عملته”.

واوضحت: “كان دور عداءة في مسلسل قبل 4 او 5 سنين تأخذ هورمونات ما يؤدي الى ظهور الشنب، وهي قصة حقيقية.

وأضافت: “العالم صارت تقول آه آسيل بشنب”.

واستضاف فهد عمران من منزلها، حيث قامت بالإجابة على أسئلة جمهورها عبر التويتر ،والأسئلة التي أجابت عليها أسيل تنوّعت بين الشخصية،الفنّية والمهنية،وكشفت أن وزنها يبلغ حالياً 48 كيلوغراماً.