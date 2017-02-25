بالفيديو .. اسيل عمران ترد علي السؤال عن " شنبها " بعفوية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. اسيل عمران ترد علي السؤال عن ” شنبها ” بعفوية
وجه مغرد سؤال للنجمة السعودية آسيل عمران عن ” شنبها ” بقصد الإحراج، عبر برنامج الناشط السعودي على السوشيال ميديا فهد سال.
وبعفوية أجابت آسيل : “أولاً الدور لي طلعت فيه مرة حلو وافتخر فيه ومبسوطة اني عملته”.
واوضحت: “كان دور عداءة في مسلسل قبل 4 او 5 سنين تأخذ هورمونات ما يؤدي الى ظهور الشنب، وهي قصة حقيقية.
وأضافت: “العالم صارت تقول آه آسيل بشنب”.
واستضاف فهد عمران من منزلها، حيث قامت بالإجابة على أسئلة جمهورها عبر التويتر ،والأسئلة التي أجابت عليها أسيل تنوّعت بين الشخصية،الفنّية والمهنية،وكشفت أن وزنها يبلغ حالياً 48 كيلوغراماً.
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🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9090 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
اعوذبالله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13087 ] نشر منذ 3 شهور
هي قصدت شخصيه حقيقيه بس شكلها يقرف
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الاسمر[ عدد التعليقات: 4420 ] نشر منذ 3 شهور
لاتعودينها
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
,,,,نصيحة ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5472 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههه قرد
alfahd42[ عدد التعليقات: 4622 ] نشر منذ 3 شهور
شنب يا شنب
سلامه المضلعاني حارة ابوسبعه تبوك[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
ياحليلها بشنب والابدوون
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
افووووهه .. نفرؤبهااا 😂😂😪