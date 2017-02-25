 خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة - صحيفة صدى الالكترونية

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خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
علي القحطاني(صدى):

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.ملك المملكة العربية السعودية ،بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 25 من شهر فبراير عام 2017م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة


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