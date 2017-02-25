فوز الفلسطينى يعقوب شاهين بلقب « أراب ايدول » في الموسم الرابع - صحيفة صدى الالكترونية

فوز الفلسطينى يعقوب شاهين بلقب « أراب ايدول » في الموسم الرابع
حاز المتسابق يعقوب شاهين على لقب «أراب ايدول» في موسمه الرابع، بعد أن حصل شاهين على أكبر نسبة تصويت مقارنة بباقى زملائه اليمنى عمار محمد، وأمير دندن.
وقد احيت النجمة شيرين عبد الوهاب اليوم حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب «أراب ايدول» في موسمه الرابع، وغنت عددا من أغانيها المقربة من قلوب جماهيرها.
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 3 شهور
في احد يتابع البرنامج هذا عن نفسي لا وبرامج ام بي سي كل افلامهم مكرره منذ مبطي عن القناة هذي مامن جديد فيها مواقع بالنت افلام فرش خلتني اتندم ضيعت وقتي ببرامجهم
سلامه المضلعاني حارة ابوسبعه تبوك[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
وشو سباق سيارات اللي فاز فيه
مااااجد[ عدد التعليقات: 5472 ] نشر منذ 3 شهور
مرتب فوزه من اول مادخل البرنامج
برنامج تافه واتفه منه لجنة
أبو صالح[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
سخافه!