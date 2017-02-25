 فوز الفلسطينى يعقوب شاهين بلقب « أراب ايدول » في الموسم الرابع - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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فوز الفلسطينى يعقوب شاهين بلقب « أراب ايدول » في الموسم الرابع

فوز الفلسطينى يعقوب شاهين بلقب « أراب ايدول » في الموسم الرابع
متابعات(صدى):

حاز المتسابق يعقوب شاهين على لقب «أراب ايدول» في موسمه الرابع، بعد أن حصل شاهين على أكبر نسبة تصويت مقارنة بباقى زملائه اليمنى عمار محمد، وأمير دندن.

وقد احيت النجمة شيرين عبد الوهاب اليوم حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب «أراب ايدول» في موسمه الرابع، وغنت عددا من أغانيها المقربة من قلوب جماهيرها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 3 شهور

في احد يتابع البرنامج هذا عن نفسي لا وبرامج ام بي سي كل افلامهم مكرره منذ مبطي عن القناة هذي مامن جديد فيها مواقع بالنت افلام فرش خلتني اتندم ضيعت وقتي ببرامجهم

[ عدد التعليقات: 5472 ] نشر منذ 3 شهور

مرتب فوزه من اول مادخل البرنامج
برنامج تافه واتفه منه لجنة

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور

سخافه!