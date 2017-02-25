فوز الفلسطينى يعقوب شاهين بلقب « أراب ايدول » في الموسم الرابع - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

حاز المتسابق يعقوب شاهين على لقب «أراب ايدول» في موسمه الرابع، بعد أن حصل شاهين على أكبر نسبة تصويت مقارنة بباقى زملائه اليمنى عمار محمد، وأمير دندن.

وقد احيت النجمة شيرين عبد الوهاب اليوم حفل ختام برنامج اكتشاف المواهب «أراب ايدول» في موسمه الرابع، وغنت عددا من أغانيها المقربة من قلوب جماهيرها.