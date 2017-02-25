خادم الحرمين يغادر الرياض في جولة تشمل عدد من الدول منها الصين واليابان - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين يغادر الرياض في جولة تشمل عدد من الدول منها الصين واليابان
صدر اليوم عن الديوان الملكي بيان من الديوان الملكي يتضمن “رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة ، واستجابة للدعوات الموجهة لمقامه الكريم – رعاه الله – فقد غادر – بحفظ الله ورعايته – اليوم السبت للقيام بجولة تشمل كلاً من ( ماليزيا ، والجمهورية الإندونيسية ، وسلطنة بروناي دار السلام ، واليابان ، وجمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية المالديف ، والمملكة الأردنية الهاشمية ) يلتقي خلالها قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك” .
كما سيحضر – رعاه الله – اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة والعشرين التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية ،حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته .
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 3 شهور
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود في حله وترحاله .. وألبسه الصحة والعافيه .. وأعاده إلى أرض الوطن بحفظه ومنه وكرمه .