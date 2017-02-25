 أمر ملكي بتعيين الدكتور نبيل كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة - صحيفة صدى الالكترونية

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أمر ملكي بتعيين الدكتور نبيل كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي بتعيين الدكتور نبيل كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة
علي القحطاني(صدى):

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
الرقم أ / 125
التاريخ 28 / 5 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقــــــــم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ ، أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزه كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1799 ] نشر منذ 3 شهور

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