بالفيديو..حقيقة تعرض موكب " أبومازن " لإطلاق نار في بيروت - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

كشفت السفارة الفلسطينية في بيروت، حقيقة ماتم تداوله حول تعرض موكب الرئيس محمود عباس لإطلاق نار أثناء توجهه للمطار لمغادرة العاصمة اللبنانية.

واوضحت مصادر في السفارة، إن الرئيس أبومازن، وصل إلى جنيف منذ ساعات، السبت ، نافية تعرضه لأي أذى.

وكانت قناة LBC اللبنانية، قالت إن موكب الرئيس محمود عباس تعرض مساء اليوم السبت، لإطلاق نار خلال توجهه لمطار بيروت لمغادرة لبنان،وأصيب شخصان بجروح في تبادل لإطلاق النار اليوم السبت بين عناصر من حركة (فتح) وآخرين من مجموعات متشددة في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا) جنوب لبنان.

واوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الفصائل الفلسطينية تجري اتصالات فيما بينها لتهدئة الوضع في المخيم ومنع تفاقمه.

واشارت إلى أن الفصائل توصلت إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وبدء العمل على سحب المسلحين. وقالت الوكالة إن تبادل إطلاق النار تسبب- كذلك- في تضرر بعض الممتلكات.

وكان عدد من العائلات، أخذ بالنزوح من مناطق الاشتباك في الوقت الذي أقدم الجيش اللبناني على إغلاق مدخل المخيم عند مستشفى صيدا الحكومي بسبب الاشتباكات.

وجاءت هذه الاشتباكات بالتزامن مع اختتام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارته للبنان والتي التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وشدد فيها على أهمية وحدة الفلسطينيين وجهود السلطة في جعل وجود اللاجئين في لبنان إيجابيا إلى حين تحقيق العودة.