بالفيديو..مطار الملك خالد يضئ البوابات الرئيسية بألوان علم الكويت احتفالا بيومها الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قام مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض مساء أمس الجمعة باضاءة بوابته الرئيسية بألوان علم الكويت، احتفالاً بيومها الوطني.

ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك خالد الدولي، مساء امس الجمعة ، مقطع فيديو أظهر إضاءة البوابة الرئيسية للمطار بمدينة الرياض بألوان علم دولة الكويت الشقيقة احتفالا باليوم الوطني.

وأبان المقطع البوابة الرئيسية للمطار وقد تمت إضاءتها بألوان علم الكويت،واكدت إدارة المطار أن إضاءة البوابة الرئيسية للمطار الدولي بهذه الصورة جاءت احتفالا باليوم الوطني للكويت .