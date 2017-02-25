بالفيديو..مطار الملك خالد يضئ البوابات الرئيسية بألوان علم الكويت احتفالا بيومها الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..مطار الملك خالد يضئ البوابات الرئيسية بألوان علم الكويت احتفالا بيومها الوطني
قام مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض مساء أمس الجمعة باضاءة بوابته الرئيسية بألوان علم الكويت، احتفالاً بيومها الوطني.
ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك خالد الدولي، مساء امس الجمعة ، مقطع فيديو أظهر إضاءة البوابة الرئيسية للمطار بمدينة الرياض بألوان علم دولة الكويت الشقيقة احتفالا باليوم الوطني.
وأبان المقطع البوابة الرئيسية للمطار وقد تمت إضاءتها بألوان علم الكويت،واكدت إدارة المطار أن إضاءة البوابة الرئيسية للمطار الدولي بهذه الصورة جاءت احتفالا باليوم الوطني للكويت .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 3 شهور
ليس بالغريب تواصل القلوب لحكام خليجنا والشعوب
والهدي الإلهي بيننا مكتوب ومطلوب
بسم الله الرحمن الرحيم : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ) ( صدق الله العظيم )
تلك هي أصالة حزمة التعاون عبرت عنها حروف وكلمات
معبرة عما في العقول والقلوب والافئدة
لنسيج تعاون العروبة وطناً والخليج سكناً وللإسلام دستوراً ومنهجاً
ومثله أهل الكتب السماوية الربانية
هذا مالمسناه شعوباً وحكاماً لخليج يحميه رباً عيونه لاتنام تصون أمنه وأمانه
ما بين حكامنا والمحكومين بكل زمان وحين
خليجنا واحد وديننا واحد
وعزمنا حديد وفجرنا للخير جديد
برعاية حميد مجيد أمين يا أرحم الراحمين
يبلغ مداها وصداها كل المخلصين لهذه الأرض الطاهرة
من محيطها الهادري لخليجها الساحري
شكرا لدار كل العرب والمسلمين حكاما وشعب
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s.s[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 3 شهور
كثرو منها
s.s[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 3 شهور
كثرو منها