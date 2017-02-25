شائعات عن تورط صراحة في سرقة حسابات المستخدمين - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات حول الربط بين إغلاق عدد كبير من حسابات موقع فيس بوك، واستخدام المكثف لموقع صراحة، ومحاولات الأخير اختراق الحسابات للسيطرة عليها بغرض عمليات التسويق.

غير أن هذه الشائعات غير صحيحة، إذ أن صراحة لا يطلب أي تسجيل للدخول من خلال حسابات فيس بوك، كما لا يقترن به بأي شكل من الأشكال، ولذلك يستحيل أن تكون هناك علاقة بين موقع صراحة وبين إغلاق حسابات فيس بوك، لأنه يمكن مشاركة الرابط فقط عبر فيس بوك، كأي رابط آخر.