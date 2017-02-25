كولومبيا تمنع دخول يهودي لأراضيها بعد أن هدد بتفجير طائرة - صحيفة صدى الالكترونية

بوغوتا(صدى):

أصدرت السلطات الكولومبية أمرا بمنع دخول إسرائيليا، إلى أراضيها لمدة 10 سنوات، وترحيله فورا إلى تل أبيب، بعد أن هدد بتفجير طائرة كان على متنها.

وكان اليهودي، يوسف برونفن، قد هدد الأبعاء بتفجير طائرة في كانت في رحلة من العاصمة بوغوتا إلى مدينة بارانكويلا شمالي البلاد، بعد أن انتابه الغصب من تأخر رحلته بسبب فحص تقني للطائرة، بحسب فرانس برس.

وأوضح العقيد يسيد أريزا من شرطة مطار بوغوتا أن برونفن لم يلوح بأي شيء من شأنه أن يوحي بأنه كان فعلا يمتلك قنبلة ويجعل التهديد جديا.