أندية جازان تهدد بالانسحاب من منافسات كرة اليد - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

يدرس مسئولو أندية جازان، الانسحاب من مسابقات كرة اليد بسبب المشكلات التي تحاصرهم، وعلى رأسها لعب مبارياتهم خارج ملاعبهم.

وأكد حمد يحيى المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيش أن فرقهم تعاني بشكل كبير في ظل السفر لمساقات طويلة، ورفض أولياء أمور اللاعبين الشباب والناشئين السماح لهم بالسفر مع الفريق، وهو ما دفعهم للتفكير مع عدد من أندية المنطقة في الانسحاب من البطولات المشاركين فيها.

وناشدت أندية جازان مسئولي الهيئة العامة للرياضة بالتدخل لحل أزمتهم ومنح الأندية الإذن بأن تخوض مبارياتها على أرضها.