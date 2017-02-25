بالفيديو.. تزاحم مئات المواطنين أمام " أبو خمسة " بشرورة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله تزاحم مئات المواطنين، خلال افتتاح محل كل شىء بخمسة ريال، في شرورة.

وأثار مقطع الفيديو، تساؤلات عددا من رواد شبكات التواصل، حول عدم وجود مثل هذه المحال في السابق، ودور رجال الأعمال والشركات وعدم استثمار مثل هذه الأنشطة منذ سنوات.