 بالفيديو.. تزاحم مئات المواطنين أمام " أبو خمسة " بشرورة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. تزاحم مئات المواطنين أمام ” أبو خمسة ” بشرورة

بالفيديو.. تزاحم مئات المواطنين أمام ” أبو خمسة ” بشرورة
راشد آل شريه(صدى):

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله تزاحم مئات المواطنين، خلال افتتاح محل كل شىء بخمسة ريال، في شرورة.

وأثار مقطع الفيديو، تساؤلات عددا من رواد شبكات التواصل، حول عدم وجود مثل هذه المحال في السابق، ودور رجال الأعمال والشركات وعدم استثمار مثل هذه الأنشطة منذ سنوات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور

من تطنز او استهزاء بالمشترين يحمدون ربهم بعضهم ماعنده استطاعة يشتري شي يتمناه