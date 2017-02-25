بالفيديو.. تزاحم مئات المواطنين أمام " أبو خمسة " بشرورة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تزاحم مئات المواطنين أمام ” أبو خمسة ” بشرورة
تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله تزاحم مئات المواطنين، خلال افتتاح محل كل شىء بخمسة ريال، في شرورة.
وأثار مقطع الفيديو، تساؤلات عددا من رواد شبكات التواصل، حول عدم وجود مثل هذه المحال في السابق، ودور رجال الأعمال والشركات وعدم استثمار مثل هذه الأنشطة منذ سنوات.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13378 ] نشر منذ 3 شهور
😮كل هالعالم والزحمة على ابو خمسة والله لو انهم يوزعون ذهب بالمحل 😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9080 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور
من تطنز او استهزاء بالمشترين يحمدون ربهم بعضهم ماعنده استطاعة يشتري شي يتمناه