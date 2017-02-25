بالفيديو.. آبل تحقق في انفجار آيفون 7 بلس - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

أظهرت تحقيقات شركة آبل الأمريكية حول انفجار هاتف آيفون 7 بلس، سببين للاحتراق أحدهما تقني داخلي والآخر له علاقة بطريقة استخدامها للهاتف، فضلا عن وجود عيب صناعة خاص بالبطارية، حيث إن درجة حرارته ترتفع بصورة كبيرة خلال عملية شحنه.

وأشارت المصادر إلى أن احتراق الهاتف الذي تم تداول مقطع فيديو له على شبكات التواصل الاجتماعي، لتسرب دخان منه قبل انفجاره، كان بسبب سكب أو سقوط كمية ليست بالقليلة من سوائل قابلة للاشتعال، التي رجحت أن تكون الشمبانيا، على الألواح الجانبية الخاصة بالهاتف، ما سرع عملية اشتعاله، بحسب موقع ” ماشابل ” التكنولوجي.

وكانت صاحبة الهاتف تفاجأت بتصاعد الدخان أثناء نومها من هاتفها الذي لم تستعمله إلا لبضعة أيام، وأن المشاكل بدأت قبل ذلك بيوم مع هاتفها، الذي اشترته في يناير الماضي، ودفعها الأمر لأخذ الهاتف إلى متجر آبل، حيث جرى فحصه من قبل الموظفين وإخبارها بأن كل شيء على ما يرام، وعاد الهاتف للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، موضحة أن الأمر تغير في صباح اليوم التالي عندما اشتعلت النار بهاتفها، وبدأ الدخان بالتصاعد كما سمعت أصواتًا تصدر منه وازدادت كمية الدخان الصادرة منه.