العراق تلاحق داعش بغارات جوية في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد (صدى):

أعلن الجيش العراقي عن تنفيذ طائراته غارات جوية على أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بعد التنسيق مع دمشق، ردا على الهجمات التى شنها التظيم مؤخرا في العراق.

وجاء في بيان صادر عن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، ” عقدنا العزم على ملاحقة الإرهاب في أي مكان يوجد فيه، حيث وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة وفي البوكمال داخل سوريا التي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد “.

في سياق متصل، قال الفريق الركن عبدالأمير يارالله قائد عمليات قادمون يا نينوى، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت معسكر الغزلاني بالكامل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وأكد مسؤول عراقي أمس بأن القوات العراقية تدخل أول حي بغرب الموصل، وتسيطر بالكامل على مطار المدينة من أيدي داعش، الذي شن أمس هجوما عنيفا على المطار.