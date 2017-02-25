الصحة توضح أسباب ارتفاع نسب الأطباء الأجانب بالمراكز الصحية بالقرى - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بلغ عدد الأطباء الأجانب بالمراكز الصحية بالقرى والهجر، 90%، فيما يدير 500 مركزا أطباء من جنسيات أخرى، فيما نفت وزارة الصحة، استبعادها 2100 مدير سعودي من المراكز الصحية التابعة لها، مؤكدة التزامها بالتنظيمات الجديدة الخاصة بتعيين مديري المراكز الصحية.

وأوضحت الصحة، أن اتخاذها لهذه الخطوة جاء بسبب قلة السعوديين الراغبين في إدارة هذه المراكز، مؤكدة أن تكليف الأطباء الأجانب بإدارة المراكز لا يتم إلا في حال عدم تواجد القياديين أو الأطباء السعوديين المؤهلين لإدارة هذه المراكز، مشيرا إلى أنه تم تكليف المديرين السابقين كمساعدين لمديري المراكز الجدد بهدف إكسابهم الخبرة والتجربة، لافتةً إلى أن هناك أكثر من 5600 طبيب أجنبي يعملون بالمراكز الصحية بالقرى والهجر، بحسب عكاظ.

وفي السياق، أكدت الوزارة خطتها لإطلاق برنامج لإعداد مديرين للمراكز الصحية بالتعاون مع عدد من الجامعات ومعهد الإدارة العامة وجهات حكومية أخرى، بهدف الاستفادة من الكوادر الصحية الوطنية المؤهلة، لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة ويرفع مستوى الأداء بالمراكز الصحية.