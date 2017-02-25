بالفيديو. .عريس يزف عروسه على دراجة نارية يقودها بنفسه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو. .عريس يزف عروسه على دراجة نارية يقودها بنفسه
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي زفة عروس أعلى موتوسيكل يقوده العريس بنفسه وسط موكب من السيارات المصاحبة لهما.
واظهر الفيديو تجول العريس بعروسه، التي ظهر عليها ملامح السعادة البالغة في شوارع القاهرة، بينما تولى أحد أقاربهما تصوير الزفة من داخل إحدى السيارات المجاورة.
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
العروسه حلوه ❤️ وانزفت على دباب ،،
وفرحانه ومبتسمه ،،
وعندنا بعض الاعراس احضرها العروس شيفه ونفسها خايسه وماتنزف الا باافخم سياره ،،
ي حلو البساطه 😍❤️
😪فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2229 ] نشر منذ 3 شهور
فكرة حلوة بس ماتصلح عندنا في الباحة بسبب تضاريس المنطقة
لأني لو سويت كذا بأكون أسفل عقبة الملك فهد
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🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13378 ] نشر منذ 3 شهور
زفة غبية
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9080 ] نشر منذ 3 شهور
المصاريا ماعندهم وقت 😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13086 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه 😂
بساطه وبدون تكاليف ودي أجربها في زواجي إن شاء الله بس صعبه 😍😍😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه يضحكون الله يسعدهم😂😂😂 تذكرت اسوم متى اشوفها على الدراجه❤ مع بعلها😂😂😊
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههه 😂😂😍😍😍
الله يسعد قلبش ضحكتيني تخيلي هاك الليلة بشوارع ابها
يفر بي عالدراجه 😂😂
مسلم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 شهور
مع ان هذا اليوم عند العروسه يعتبر افضل واسعد يوم في حياتها إلا اننا نرى العروسة بالرياض جالسة في سيارة حتى مظلله من جميع الاتجاهات لا ترى ولا هي حتى تشوف ناس
alfahd42[ عدد التعليقات: 4622 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك وعقبال كل الشباب وخصوصا اسووم ودانه وجنوبية كلكم على دباب بس احذرو طريق العقبة لايحول السيكل بكم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 3 شهور
وييسعدك اسوم وانتبهي من العقبه هههههههه اذا تخافين الاماكن المرتفعه مثلي 😂😂😂😂وتسلم اخوي االفهد الله يسعدك😊بس الدباب صعب ههههههعه لو عربيه اسمنت ممكن اشوى ههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13086 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم آمين ألف شكــر