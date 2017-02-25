بالفيديو. .عريس يزف عروسه على دراجة نارية يقودها بنفسه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي زفة عروس أعلى موتوسيكل يقوده العريس بنفسه وسط موكب من السيارات المصاحبة لهما.

واظهر الفيديو تجول العريس بعروسه، التي ظهر عليها ملامح السعادة البالغة في شوارع القاهرة، بينما تولى أحد أقاربهما تصوير الزفة من داخل إحدى السيارات المجاورة.