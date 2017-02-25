مكاتب استقدام تهدد بالخروج من السوق بسبب عقد سيريلانكا الموحد - صحيفة صدى الالكترونية

مكاتب استقدام تهدد بالخروج من السوق بسبب عقد سيريلانكا الموحد
هدد أصحاب مكاتب الاستقدام بالمملكة، بالخروج من السوق، على خلفية إقرار الحكومة السيريلانكية تنظيمات جديدة، تنص على اقتصار الاستقدام على الشركات المتخصصة وإلزامها بـ”العقد الموحد”، إضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات، وتحديد مكتب سيريلانكي واحد لكل مكتب سعودي، وتحديد فترة العمل لمدة لا تتجاوز الـ 10 ساعات، وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين، إضافة إلى رفع الأجر الشهري إلى 1500 ريال، أي ما يعادل 400 دولار.
وحدد نجو 20% من مكاتب الاستقدام، 5 نتائج للتنظيمات الجديدة، تتمثل في تأخر وصول العاملات، ودفع غرامة التأخير، وتكدس التأشيرات بالمكاتب، ورفض استقبال التأشيرات الجديدة من العملاء، وخروج عدد من المكاتب السعودية التي تستقدم من سيريلانكا، مؤمدين أن التنظيمات الجديدة ستسهم في رفع تكلفة الاستقدام وقيمة المرتب الشهري للعاملة المنزلية، بحسب المدينة.
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1798 ] نشر منذ 3 شهور
تدلون درب الخروج يامكاتب الاستقدام خلاص اخرجو لا تشغلونا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4250 ] نشر منذ 3 شهور
فترة العمل لمدة لا تتجاوز الـ 10 ساعات، وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين، إضافة إلى رفع الأجر الشهري إلى 1500 ريال، أي ما يعادل 400 دولار
والله حتى سيرلنكا نفشت ريشها الدجاج طلع له اسنان فالاول رواتب الخادمه 400 ريال والسائق 600 ريال على قولت المصريين كان في جره وطلع لبراء سود وعيون صفرشعار الاتحاد منهم وفيهم الله الغني عنهم الشعب السعودي ليه مايكون له كلمه في هذي الأمور ويكون له يده وحد وصوت واحد ويقاطعونهم حتى يجون مستسلمين رافعين الرايه البيضاء ويوافقون على شروطنا وليس موافقتنا على شروطهم والله لو نستمر على هالحاله بتزين الأمور بحول الله وقوته المقاطعه المقاطعه المقاطعه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 3 شهور
امنعوا الأستقدام من كل الدول و لو لعام اقصد العاملات المنزليات فقط
إسلام[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور
ليش إنت ياأبو فهد ترضى تشتغل براتب 1500 ريال برأيي على الكرف إللي يكرفوه هالغلابه المفروض الراتب بكون 5000 ريال ثمن الغربه والمرمطه والذل والمهانه ولا فيه حل تاني أوقفوا الإستقدام نهائياً وخلي كل إنسان يقوم بواجباته المرأه في بيتها والرجل بمشاوير أهله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4250 ] نشر منذ 3 شهور
الأخ اسلام ماعندي مانع اسلم لها راتبي 5000 زي ماقلت قليله في حقها 10000 أتوقع كفايه
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19053 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه سبحان الله لما البنت او الزوجة تشتغل بالبيت
ماتصرفولها راتب 1500 او 5000 بس العاملات عالتخريب حرام مسكينات
إسلام[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور
البنت والحرمه إللي تشتغل في بيتها وبيت أهلها تراه واجب لكن مو واجب أجيب شغاله تقتلني أنا ومرتي وعيالي
طارق ولد محمد[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 شهور
ومن قالك ان المرأة واجب عليها شغل البيت لا هذا كرم منها وافضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان يقضي حوائجه بنفسه …
إسلام[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 3 شهور
إنت ياطارق ينطبق عليك المثل سكت دهراً فنطق كفراً بالله كمل سكوتك ولا أتعلم أمور الدين من الكتاب والسنة وخلي عنك طارق الحبيب وأشكاله