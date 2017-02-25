مكاتب استقدام تهدد بالخروج من السوق بسبب عقد سيريلانكا الموحد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

هدد أصحاب مكاتب الاستقدام بالمملكة، بالخروج من السوق، على خلفية إقرار الحكومة السيريلانكية تنظيمات جديدة، تنص على اقتصار الاستقدام على الشركات المتخصصة وإلزامها بـ”العقد الموحد”، إضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات، وتحديد مكتب سيريلانكي واحد لكل مكتب سعودي، وتحديد فترة العمل لمدة لا تتجاوز الـ 10 ساعات، وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين، إضافة إلى رفع الأجر الشهري إلى 1500 ريال، أي ما يعادل 400 دولار.

وحدد نجو 20% من مكاتب الاستقدام، 5 نتائج للتنظيمات الجديدة، تتمثل في تأخر وصول العاملات، ودفع غرامة التأخير، وتكدس التأشيرات بالمكاتب، ورفض استقبال التأشيرات الجديدة من العملاء، وخروج عدد من المكاتب السعودية التي تستقدم من سيريلانكا، مؤمدين أن التنظيمات الجديدة ستسهم في رفع تكلفة الاستقدام وقيمة المرتب الشهري للعاملة المنزلية، بحسب المدينة.