بالفيديو..طريقة ماكرة لسرقة المنازل باستخدام الحسناوات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..طريقة ماكرة لسرقة المنازل باستخدام الحسناوات
وثقت كاميرا مراقبة طريقة ماكرة جديدة يستخدمها اللصوص في سرقة المنازل تعتمد على استخدام فتاة حسناء تطرق الباب، بحجة أنها مندوب بريد أو أي جهة ما.
وتطمئن النساء الموجودات بالمنازل ويفتحن لها، وفي هذه الأثناء يظهر شخص كان مختبئا، ويهاجم الضحية ويسرقها.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16560 ] نشر منذ 3 شهور
جاني مقطع صوتي البارح يحذر من أنتشار هذي الظاهرة
يقول طرقت الباب علينا حرمه
فتحنا لها…
فتقول أنها ماتدري وين تروح ولا معها سيارة.وتبي يرسلون معها واحد من البزارين للبقالة علشان تاخذ لها بطاقة شحن..
يقول عيينا نرسل معها أحد
وخرجت الحرمه…
يقول مشيت وراها من بعيد
راحت ركبت سيارة فخمه ومشوا..
وهي تقول ماعندي سيارة ولا أعرف أحد
نصيحة ياأخوان ءنتبهوا على عيالكم…
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
يوووه وش ذَا ،،
جد شيء مرعب ،،
الله يستر ،،
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13086 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكفينا شرهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10605 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا هذه الضاهره بدأت تنتشر ويجب الحذر منهم وبلا الطيبه الزايده اللي تودي راعيها او راعيتها في داهيه
وصلني مقطع يتحدث عن فتاه سوريه وان اهل زوجها طردوها من البيت وتطلب المساعد للاتصال باخوها او ابوها ليحضر ليأخذها واذا فتح الباب دخل رفيقها الحرامي معها داخل البيت وهددوا المرأة بسكين او تعطيهم ذهبها او فلوسها لذلك يجب الحذر بشده ولا تثق في احد