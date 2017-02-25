بالفيديو..طريقة ماكرة لسرقة المنازل باستخدام الحسناوات - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة طريقة ماكرة جديدة يستخدمها اللصوص في سرقة المنازل تعتمد على استخدام فتاة حسناء تطرق الباب، بحجة أنها مندوب بريد أو أي جهة ما.

وتطمئن النساء الموجودات بالمنازل ويفتحن لها، وفي هذه الأثناء يظهر شخص كان مختبئا، ويهاجم الضحية ويسرقها.