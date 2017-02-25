الإطاحة بـ63 إرهابيا جديدا في عمليات أمنية خلال الشهر الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أطاحت الأجهزة الأمنية خلال الفترة منذ مطلع شهر جمادى الأولى الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، بـ63 متهما جديدا بالإرهاب، من 8 جنسيات مختلفة من غير السعوديين، وبذلك تصدر اليمنيين قوائم الإرهاب بـ274 موقوفًا، بين مدان ومتهم يجري التحقيق معه.

وحل السوريون ثانيًا بـ219 موقوفًا، فيما احتل الباكستانيون المرتبة الثالثة بـ80 موقوفًا، والمصريون رابعا بـ55 موقوفًا، والسودانيون خامسًا بـ29 موقوفًا، بينما جاء الهنود سادسًا بـ19 موقوفًا، والفلبينيون في المرتبة السابعة بـ4 موقوفين، واللبنانيون في آخر القائمة بـ3 موقوفين.

وبلغ إجمالي السعوديين المظبوطين خلال العمليات 40 متهما جديدا، و7 سوريين، و6 يمنيين، ومتهمَيْن من، السودان، والهند، ومصر، وباكستان، إضافة إلى متهم فلبيني وآخر لبناني.