بالفيديو. .جورج وسوف يصعد للمسرح مستنداً علي آخرين بعد إصابته بجلطة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو. .جورج وسوف يصعد للمسرح مستنداً علي آخرين بعد إصابته بجلطة
قام الفنان جورج وسوف باحياء في أحد فنادق القاهرة حفلته الغنائية الخاصة التي عاد بها للغناء في مصر بعد غياب دام 15 عاماً، وذلك بعد أن أنهت نيكول سابا فقرتها الغنائية قبله.
وصعد وسوف إلى المسرح مستنداً على من حوله، بسبب تأثر حركته إثر جلطة بالمخ كان تعرض لها، وأثرت على قدمه ويده اليسرى التي لا يستطيع تحريكها.
وشكر الموجودين الذين استقبلوه بحفاوة شديدة قبل الغناء ، ثم بدأ الحفل بأغنية ” صابر وراضي” التي تفاعل معها الجمهور كثيراً ، وقدم بعدها مجموعة من أشهر أغنياته.
مطــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 1600 ] نشر منذ 3 شهور
لو تعتزل يكون احسن فليس لديك ماتقدمه سوى سلاطة اللسان والاسلوب الرقيع
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16560 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله الي يشوف صورة وحياتة
وهو شاب….وشكلة الحين….
ياالله الدنيا تركض بنا ركض…
والعمر شريط ماااااشي بدون توقف…