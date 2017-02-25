فتاة إيطالية تحاول اغتصاب شاب مغربي في الشارع العام - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة إيطالية تحاول اغتصاب شاب مغربي في الشارع العام
افادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا ان فتاة إيطالية تبلغ من العمر 21 سنة، حاولت اغتصاب مغربي يبلغ من العمر 20 سنة.
وقالت الوكالة الإيطالية بأن الحادث، وقع بالشارع العام بمنطقة الحي الجامعي ببولونيا، حينما تعرض مهاجر المغربي لهجوم من شابة إيطالية، حاولت إرغامه بالقوة على ممارسة الجنسمعه، وأمام رفضه ومقاومته، قامت الإيطالية التي كانت في حالة هستيرية بضربه وعضه مما دفعه إلى اللجوء إلى الشرطة التي كانت بالمنطقة.
وأوضحت الوكالة بأن الشرطة بدورها تعرضت للعنف من الفتاة التي قامت بضرب أربعة عناصر منها، ليتم نقلهم برفقة المهاجر المغربي إلى المستشفىلتلقي العلاجات الضرورية.
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
فتاه شرسه دخلت خمس رجال المسشفى،،
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13378 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9080 ] نشر منذ 3 شهور
وييييييييه اعوذبالله
مدمن صدى[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل ليش يطلع بدون محرم امه مثلا وليش متبرج ومتمكيج ومتعطر الذئبات البشريات كثير الحذر واجب
مسالم[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 3 شهور
واصله معها على الآخر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13086 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههه في حاله هستيريه ما تنلام
الرجل الذي كويس❤️ جدة غير[ عدد التعليقات: 9606 ] نشر منذ 3 شهور
بديت اخاف بصراحه
مواطن غيور[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 شهور
شكله الهيتر فل ياحلاوة ، بس زين ربك ستر ولا اغتصبته
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16559 ] نشر منذ 3 شهور
مسيكين الرجال صورته تحزن….قطع قلبي المسيكين😂😂😂
شكلها أستخدمت حبوب جنسية أو شوكلاتة مهيجة للجنس
هذي تخلي البنت بعير هايج💃💃💃
عمومآ ياأخوان شعب أيطاليا
كن فيهم عرق مننا..
أيطاليا بلد جميل وروما أجمل العاصمة
لكن الناس هناك في قيادة السيارات أخس مننا
لايركب حزام ولا يدق أشارة ولايعطي فليشر
ويقطع الأشارات وعكس سير
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4240 ] نشر منذ 3 شهور
تحاول تغتصبه الفتاة ….هذا هو اغتصاب الفتاة للشاب
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3427 ] نشر منذ 3 شهور
شكله هو معطيها وجه والا لو كان محترم ومحتشم كان ما تعرض للاغتصاب 😂😂😂 تعرفون هالاسطوانة طبعا 🙈🙈🙈
عزوز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
يانار شبي من ضلوعي حطبكي ههههههههههههه
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
مدمن صدى وش تقول هههههههههههاي
فانوس[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
فتاة إيطالية تحاول اغتصاب شاب مغربي في الشارع العام
ليش ماتكون الفتاة خارج تغطيه سكرانه مجنونه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4240 ] نشر منذ 3 شهور
سوبلكس خلفي
راحو الطيبين[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 شهور
خبر سخيف جدا
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
احد يعرف شقتها