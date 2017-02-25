 فتاة إيطالية تحاول اغتصاب شاب مغربي في الشارع العام - صحيفة صدى الالكترونية

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فتاة إيطالية تحاول اغتصاب شاب مغربي في الشارع العام

فتاة إيطالية تحاول اغتصاب شاب مغربي في الشارع العام
روما(صدى):

افادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا ان فتاة إيطالية تبلغ من العمر 21 سنة، حاولت اغتصاب مغربي يبلغ من العمر 20 سنة.

وقالت الوكالة الإيطالية بأن الحادث، وقع بالشارع العام بمنطقة الحي الجامعي ببولونيا، حينما تعرض مهاجر المغربي لهجوم من شابة إيطالية، حاولت إرغامه بالقوة على ممارسة الجنسمعه، وأمام رفضه ومقاومته، قامت الإيطالية التي كانت في حالة هستيرية بضربه وعضه مما دفعه إلى اللجوء إلى الشرطة التي كانت بالمنطقة.

وأوضحت الوكالة بأن الشرطة بدورها تعرضت للعنف من الفتاة التي قامت بضرب أربعة عناصر منها، ليتم نقلهم برفقة المهاجر المغربي إلى المستشفىلتلقي العلاجات الضرورية.

 


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19 تعليق

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور

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[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور

فتاه شرسه دخلت خمس رجال المسشفى،،

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور

يستاهل ليش يطلع بدون محرم امه مثلا وليش متبرج ومتمكيج ومتعطر الذئبات البشريات كثير الحذر واجب

[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 3 شهور

واصله معها على الآخر

[ عدد التعليقات: 13086 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههههههههههههههههه في حاله هستيريه ما تنلام

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 شهور

شكله الهيتر فل ياحلاوة ، بس زين ربك ستر ولا اغتصبته

[ عدد التعليقات: 16559 ] نشر منذ 3 شهور

مسيكين الرجال صورته تحزن….قطع قلبي المسيكين😂😂😂
شكلها أستخدمت حبوب جنسية أو شوكلاتة مهيجة للجنس
هذي تخلي البنت بعير هايج💃💃💃
عمومآ ياأخوان شعب أيطاليا
كن فيهم عرق مننا..
أيطاليا بلد جميل وروما أجمل العاصمة
لكن الناس هناك في قيادة السيارات أخس مننا
لايركب حزام ولا يدق أشارة ولايعطي فليشر
ويقطع الأشارات وعكس سير
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 3427 ] نشر منذ 3 شهور

شكله هو معطيها وجه والا لو كان محترم ومحتشم كان ما تعرض للاغتصاب 😂😂😂 تعرفون هالاسطوانة طبعا 🙈🙈🙈

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

يانار شبي من ضلوعي حطبكي ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور

فتاة إيطالية تحاول اغتصاب شاب مغربي في الشارع العام

ليش ماتكون الفتاة خارج تغطيه سكرانه مجنونه

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور

احد يعرف شقتها