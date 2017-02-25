عقاب تلميذة بالتقييد وتعصيب عينيها يثير أزمة في تايلاند - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

أثيرت أزمة اجتماعية في تايلاند بعد أن عوقبت طفلة في الخامسة من عمرها، في إحدى المدارس، بأن عصبت عيناها وقيدت يداها بسبب قيامها بتمزيق ورقة.

وقام بذلك العقاب السيئ اثنان من المعلمين الثلاثة الذين يجب عليهم الآن دفع تعويضات جراء هذه الإهانة للطفلة، وكان معلم ثالث قد قام بالتقاط صورة الطفلة وهي بهذا الوضع المؤلم وقام بعرضها على والديها.

لكن مدير المدرسة حاول الدفاع عما حصل، وقال: “ إن ذلك سوف يعلم الأطفال التركيز ” .

وانتشرت الصورة على الملأ، في حين قام والدا الطفلة بإبلاغ الشرطة التي أجرت تحقيقاً بالمدرسة في سورين بتايلند للتقصي حول القضية. وقد فرض القضاء تعويضاً قدره 915 جنيهاً استرلينياً على المعلمين بالشراكة بينهما.

وقال والد الطفلة إن المعلم الذي أحضر لهما الصورة أخبرهما بما جرى من قبل المعلمين الآخرين، وأنهما قاما بتقييد الطفلة وعصب عينيها في عمل جماعي.