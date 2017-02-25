اليامي: سنتخطى الاهلي في الجوهرة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تأهل فريق وج إلى دور الثمانية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على نظيره هجر 3 ـ 1 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في محافظة الطائف ضمن دور الـ16 للمسابقة .

وقال مبارك اليامي رئيس نادي وج لبرنامج أكشن يا دوري :” نيتنا ان نقدم مفاجآت أكثر واذا حالفنا الحظ فسنتخطى الاهلي في ملعب الجوهرة ”.

وتابع :” المحترف الأجنبي بيتر ظهر معنا بمستوى أفضل عندما أحس بالاستقرار العائلي و جلبناه بـ 100ألف ريال ”.

وأكمل :” هلال الطويرقي هو اول من تبرع للنادي و دعمنا بـ100ألف ريال و نتمنى من اتحاد القدم ان يقدم الدعم لنا ”.