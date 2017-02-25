الذهب يرتفع للأسبوع الرابع على التوالي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود الدهمشي(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب، خلال الأسبوع المنتهي أمس الجمعة، للأسبوع الرابع على التوالي، إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 10 نوفمبر 2016 (نحو 3 أشهر ونصف).

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المعدن الأصفر بنحو 1.6%، خلال الأسبوع، ليغلق عند 1256.90 دولار للأوقية، مقارنة بـ 1237.60 دولار للأوقية في الأسبوع السابق.

وخلال هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.14% إلى 101.1 نقطة.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب، ارتفعت خلال الأسبوع السابق، حيث ارتفع بنحو 0.3%، ليغلق عند 1237.60 دولار للأوقية، مقارنة بـ 1234.40 دولار للأوقية في الأسبوع السابق.