النفط يرتفع في أسبوع وتراجع أسعار العقود الآجلة لخام برنت - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ارتفعت أسعار النفط، خلال الأسبوع المنتهي أمس الجمعة، على الرغم من خسائر آخر جلسات الأسبوع بفعل مخاوف من زيادة الانتاج الأمريكي.

وزادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 1.1% عند مستوى 53.99 دولار للبرميل.

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي على مدار تعاملات الأسبوع 0.3% عند مستوى 55.99 دولار للبرميل.

وتوصلت أوبك، في 30 نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بتخفيض إنتاج أعضائها اليومي بنحو 1.2 مليون برميل، ليصل إلى 32.5 مليون برميل مع بداية يناير المقبل، وتوصية الأعضاء بأن تكون تلك الاتفاقية لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وإنشاء لجنة مراقبة لرصد تنفيذ هذا الاتفاق والامتثال له.

وارتفع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، المنتهي يوم الجمعة، بنحو 5 منصات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية.

كانت أسعار النفط، تراجعت خلال الأسبوع السابق، وسط مخاوف من زيادة المعروض، تزامناً مع أنباء حول إمكانية تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي.