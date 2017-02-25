باعشن يطمئن الجماهير - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

شدد رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن على أن هيبة فريقه قد عادت في الموسم الحالي والدليل المنافسة على لقب دوري جميل للمحترفين من جانب والتأهل لنهائي كأس ولي العهد من جانب آخر.

وأشار باعشن في تصريحات نقلها برنامج “أكشن يا دوري” إلى أنه تم حل العديد من القضايا التي تخص النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا أن هناك قضايا جديدة تظهر في الأفق.

وأضاف :”بالنسبة لراؤول كانيدا قد استلم دفعتين ونهاية أبريل سيستلم الباقي وتغريدته عن الاتحاد تعني لي الكثير وهناك جهود كبيرة في إعادة الثقة في من يطالبون النادي بحقوق مالية، وقضية المدرب بولوني تم إقفالها بتسليمه كافة حقوقه “.

وعن اللاعب دي سوزا أوضح: “قدمنا اقتراح بجدولة مبالغ دي سوزا ولا توجد أي مشاكل في حقوق اللاعب وننتظر رد المحامي الخاص به “.

واختتم :” نحن نتواصل بشكل يومي مع محامي النادي كريسبو وكل الأمور جيدة ولكن أخشى ظهور قضايا جديدة “.