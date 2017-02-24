فتى هندي يعود للحياة أثناء مراسم جنازته - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

في واقعة غريبة ، عادت الحياة ثانية في جسد مراهق هندي أثناء مراسم جنازته بعد أن ظنت عائلته بأنه فارق الحياة إثر إصابته بحمى شديدة أفقدته الوعي.

تفصيلا ؛ كان كومار ماريواد الذي يبلغ من عمره 17 عاماً أصيب بحمى شديدة بعدما تعرض لعضة كلب وتدهورت حالته الصحية لدى نقله للمستشفى في منطقة دارواد الهندية، حيث أخبر الأطباء عائلة الفتى بأن حالته يمكن أن تسوء وأن الالتهابات انتشرت في كامل جسده.

و قررت عائلة كومار أن تأخذه إلى المنزل ليقضي لحظاته الأخيرة. ووفق ما ذكر والدا الفتى نينغابا ومانغولا، فإن ابنهما توقف عن التنفس والحركة ما دفعهم للاعتقاد بأنه فارق الحياة.

وقام الوالدا بطلب القرويين الإعداد لجنازة ابنهما حيث حمل المشيعون النعش لمسافة كيلومترين قبل أن يحدث ما لم يتوقعه أحد.

فأثناء نقله إلى مثواه الأخير، فوجئ المشيعون عندما شاهدوا الفتى يفتح عينيه ويبدأ بالتنفس وتحريك يديه وساقيه. ونقل المشيعون الفتى إلى المستشفى على الفور وتم إدخاله إلى غرفة الإنعاش.

وأكد الدكتور ماهاش نيلاهانتافار “ظن الأطباء في بداية الأمر بأن الفتى مصاب بالتهاب السحايا بسبب عضة الكلب، وبسبب الحرارة المفرطة التي كان يعاني منها، فقد افترض الأطباء بأن الالتهابات قد انتشرت في كافة أنحاء جسده”.

وعبّر والدا كومار عن سعادتهما لما آلت إليه حال ابنهما، وخاصة عندما طمأنهما الأطباء بأنه سيتماثل للشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.