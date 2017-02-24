ضبط عدد من المتسولين بينهم 9 مواطنين بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط عدد من المتسولين بينهم 9 مواطنين بحائل
ضبطت الجهات الأمنية بحائل، بـ 40 متسولا، بينهم ٩ مواطنين، و 31 وافدا آخرين بينهم أطفال، وضُبطت بحوزتهم مبلغ ٣٠٨٤ ريالاً.
و أوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العيَّاد إنّ حملة مكافحة التسول مستمرة بتعاون شرطة المنطقة والجوازات من إنجاح الحملة واستمراريتها، وبدء الجوازات في الإجراءات النظامية بحق المتسولين الأجانب تمهيداً لترحيلهم.
و اكد العياد على أن الفرق السرية تعمل بشكل مكثف لرصد مواقع المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة كلياً، كما أنه تم دعم لجنة مكافحة التسول بموظفين لاستمرارية الحملة.
البدر[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكون في عونهم .. ما اتوقع احد بيتسول الا من حاجه وظرف .. اسئل الله ان يستر حال الجميع
999ووو999[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
السكن = الملاك والوزارة جننوهم ، والغذاء = نار ، والبنزين والكهرب = نار ، والرواتب فالحضيض وصارت بدون بدالات ===== اكيد اامواطنين بيتسولون يبحثون عن كفاف يومهم … حسبنا الله ونعم الوكيل