ضبط عدد من المتسولين بينهم 9 مواطنين بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بحائل، بـ 40 متسولا، بينهم ٩ مواطنين، و 31 وافدا آخرين بينهم أطفال، وضُبطت بحوزتهم مبلغ ٣٠٨٤ ريالاً.

و أوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العيَّاد إنّ حملة مكافحة التسول مستمرة بتعاون شرطة المنطقة والجوازات من إنجاح الحملة واستمراريتها، وبدء الجوازات في الإجراءات النظامية بحق المتسولين الأجانب تمهيداً لترحيلهم.

و اكد العياد على أن الفرق السرية تعمل بشكل مكثف لرصد مواقع المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة كلياً، كما أنه تم دعم لجنة مكافحة التسول بموظفين لاستمرارية الحملة.