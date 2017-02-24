مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ثلث المسموح به - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن إيران لديها تقريبا ثلث كمية اليورانيوم المخصب التى يسمح بها اتفاق مع القوى الكبرى.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة فى تقرير فصلى بشأن أنشطة إيران النووية “حتى 18 فبراير 2017 وصلت كمية اليورانيوم الإيرانى المخصب حتى 3.67 فى المئة من اليورانيوم-235 إلى 101.7 كيلوجرام”.

وكان دبلوماسيون أعلنوا أن إيران اقتربت فى الآونة الأخيرة من الحد المسموح بحيازته من اليورانيوم المخصب وهو 300 كيلوجرام. وهذا أول تقرير سرى يرفع للدول الأعضاء فى وكالة الطاقة الذرية منذ تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى ينتقد الاتفاق بشدة.