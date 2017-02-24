بلجيكا ترفض مشروع قانون يلزم المسلمين بتخدير الأضاحى قبل ذبحها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

رفض مجلس الدولة البلجيكي، الجمعة (24 فبراير 2017)، مشروع مرسوم اقترحه نائبان في البرلمان الفيدرالي، يحظر ذبح الأضاحي على المسلمين، دون تخديرها، معتبرا إياه “متعارضا مع الحرية الدينية”.

وقال البرلمان، في بيان صحفي، إن المجلس طالب النائبين: كريستين دوفراني، وجوسي أرينز، بإعادة صياغة مشروع المرسوم.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة هو أعلى سلطة سياسية في بلجيكا، ورفض في وقت سابق مشروع قانون مشابه، كما رفض طلبا قدمته جمعية الدفاع عن الحيوان (غايا)، السنة الماضية؛ لحظر مسلخ مؤقت للأضاحي يقيمه المسلمون خلال أيام عيد الأضحى في مدينة جينك.

ويعيش نحو 600 ألف مسلم في بلجيكا، ويتعرضون للكثير من المضايقات من عدة جهات تطالبهم بذبح الأضاحي بعد تخديرها.