ألوان العلم الكويتي تزين البوابة الرئيسية لمطار الملك خالد .. فيديو - صحيفة صدى الالكترونية

ألوان العلم الكويتي تزين البوابة الرئيسية لمطار الملك خالد .. فيديو
أضاء مطار الملك خالد الدولي مساء اليوم (الجمعة) البوابة الرئيسية للمطار بمدينة الرياض بألوان علم دولة الكويت الشقيقة احتفالا باليوم الوطني الذي يحل غداً السبت.
ونشر الحساب الرسمي لمطار الملك خالد مقطع فيديو مصورا يُظهر البوابة الرئيسية للمطار وقد تمت إضاءتها بألوان علم الكويت.
🌴 فتامين (( و ))🌴[ عدد التعليقات: 2229 ] نشر منذ 3 شهور
كويس
موفقين
أول سهلوا سفر المسافرين وتذاكرهم
وبعدين احتفلوا على راحتكم
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