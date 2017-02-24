اسلاك مكشوفة في قرية خبه بغامد الزناد تهدد الأهالي والمواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

أثارت أسلاك مكشوفة في بعض الأعمدة الكهربائية في قرية ” خبه ” التابعة لمحافظة غامد الزناد بتهامة الباحه ذعر وخوف الأهالي منها وخصوصاً أن الجهة المسؤولة لم تقم بتغطية الاعمده منذ تركيبها وعدم وضع المادة التي تغطي الأسلاك وتحفظها.

وقال المواطن – عطيه بن سعيد الغامدي

الموزعات الكهربائية بقرية ” خبه ” أصبح يدق ناقوس الخطر لديهم كل يوم إذ إن الأعمده المشكوفة بدأت في بث الخوف لدى الأهالي.

حيث ان اكثر الأعمده بالقرية مكشوفه وبلاغطاء وضعها خطير جداً وقريبة من الأرض وجميع اسلاكها مكشوفه ووضعها خطراً واضحاً يهدد الجميع بخطر الموت وخصوصاً الأطفال الذين لايدركون حقيقة خطر الكهرباء.

وتحدث -تقدمت بالإبلاغ بمركز امارة نصبه عن المشكلة التي تواجهنا وقاموا مسؤولين بقسم الأنارة من بلدية غامد الزناد امس الخميس بوضع غطاء بلاستيكي مشابه لأكياس النفايات ولفها بها وذالك ربما يكون خطرا في حالة الأمطار وعند سؤالهم عن تغطيتها بالاغطية المخصصه لها ردوا ان “هذي القريه لاتتبعهم “.

وذكر- لوكان الغطاء المكشوف مرتفعاً عن الأيادي ربما تكون المصيبة اسهل ولكنها قريبه للماره على الطريق وقاموا بتغطيتها ببلاستيك شفاف.

وطالب من مسؤولي الجهه المختصه سرعة التعامل بما يجب التعامل به لإنهاء هاذه المشكله ومحاسبة المسؤول المختص عن الأعمده كما يطالبون بالتعقيب على جميع اعمدة الإناره بالأحياء السكنيه فمن المفترض،ان يقوم المسؤول عن ذلك باالتعقيب ومعالجة هاذه الأخطاء التي خطورتها اكبر من حجمها قبل فوات الأوان.