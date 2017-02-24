مشروع " إسورة الأمان جمال وأمان " يفوز بجائزة معرض الجامعات المنتجة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

فازت الطالبة صالحة القرني وشقيقتها شروق القرني بجائزة معرض الجامعات المنتجة عقب مشاركتهما بمشروع (إسورة الأمان جمال وأمان ) والذي شارك به مركز الموهبة والتميز والإبداع التابع لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة طيبة في المعرض .

وكان قد انطلق المعرض برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 22- 24 جمادى الأولى 1438هـ بمدينة الرياض.

وتتكون فكرة المشروع من إسورة متصلة بتطبيق على جهاز الجوال ليخدم الأم العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة؛ خاصة فئة الصم والبكم، بالإضافة إلى القدرة على تحديد الموقع ومعرفة الحالة الصحية للطفل ووجود خاصية بصمة ناطقة موجهة للطفل.

وقال مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني: مركز الموهبة والإبداع والتميز يخطو خطوات رائدة وموفقة وفعالة لنشر ثقافة المعرفة والابتكار في المجتمع لتكون جامعة طيبة مصدر ثراء علمي واقتصادي للوطن؛ بهدف تعزيز وتطوير الخبرات وإخراج الابتكارات الواعدة.

من جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد بن جندب المعلوي المشرف على مركز الموهبة والإبداع والتميز، أن العمل يهدف لأن تكون جامعة طيبة رائدة في مجال الاقتصاد المعرفي، ينبع من تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كعنصر أساسي ضمن منظومة الابتكار، مؤكدا اننا نسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في مجالات عديدة، وسوف يؤدي ذلك إلى تحقيق شراكة فاعلة ومستدامة بين الجامعة والقطاعات العامة والخاصة، تُسهم في تطوير الصناعات.

من جهتها، قالت مساعدة المشرف على مركز الموهبة والإبداع والتميز بجامعة طيبة الدكتورة فاطمة جبران: احتضان الطالبات المتميزات ودعمهن يعتبر رافداً مهماً من روافد الإنتاج، مع تأكيد أهمية الحصول على براءة الاختراع، وضمان تسجيل الملكية الفكرية لمبتكري جامعة طيبة، مٌضيفة الي ان تطبيق الابتكار ونقل تقنيته لسوق العمل سيساهم في دفع عجلة التطوير والإنتاج، ونقل فكرة هذا الابتكار لأكبر شريحة من المستفيدين لتنمية الاقتصاد المبني على المعرفة بالمملكة، وضرورة تبني الشركات في المملكة والعالم لما تنتجه جامعة طيبة من التقنيات الجديدة.