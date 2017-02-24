المانيا تكشف عدد الدبلوماسيين الأتراك اللذين طلبوا اللجوء منذ محاولة الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

ذكرت الحكومة الالمانية ان 136 تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية “قدموا طلبات لجوء” الى المانيا منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان في منتصف تموز/يوليو الماضي، وهو موضوع حساس جدا للعلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية في رد خطي على سؤال من نائب من الخضر، وصلت نسخة منه الجمعة الى وكالة فرانس برس ان “الحكومة لا تملك ارقاما مفصلة حول عدد الجنود والموظفين الرسميين الذين فصلوا ودبلوماسيين وافراد عائلاتهم، لكن الحكومة الفدرالية تعلم ان 136 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية تركية قدموا طلبات لجوء”.

وقدمت كل هذه الطلبات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز/يوليو التي دفعت بالرئيس التركي الى اطلاق حملة تطهير واسعة النطاق في كل قطاعات المجتمع والتعليم والصحافة والجيش والقضاء.

وفي كانون الثاني/يناير حثت وزارة الدفاع التركية برلين على رفض طلبات اللجوء التي قدمها حوالى اربعين عسكريين تركيا يخدمون في حلف شمال الاطلسي. وتطالب تركيا ايضا برلين بتسليم الاشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب ولجأوا الى المانيا.

وعموما سجل عدد طلبات اللجوء التي قدمها اتراك في المانيا ارتفاعا كبيرا منذ محاولة الانقلاب ليرتفع من 1700 عام 2015 الى 5700 السنة الماضية.

وهذا الوضع يثير توترا في العلاقات بين انقرة وبرلين منذ اشهر ووصل الامر بالحكومة التركية الى حد اتهام المانيا بايواء “ارهابيين”. من جهتها تنتقد المانيا حجم عمليات التطهير الجارية في تركيا.