المؤسسة العامة للتدريب الفني تنفي رصد تقديم دورات العلاج بالطاقة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي ، ان المؤسسة لم ترصد معاهد نظامية تقدم دورات العلاج بالطاقة منذ تعميم قرار المنع .

واضاف، أن ما رصده هي إعلانات لأفراد وتم إبلاغ الجهات المختصة بذلك.

يشار إلى أن المقام السامي قد وافق في قراره رقم (12097) وتاريخ 11/3/1438هـ، على توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء القاضية بمنع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه في المملكة، ومنع استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه.