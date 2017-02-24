دورة لتصفيف وتزيين الشعر بوادي فاطمه لمدة اسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

دورة لتصفيف وتزيين الشعر بوادي فاطمه لمدة اسبوع
اقام المركز الاجتماعي النسائي بالخيف والتابع لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمه دورة تصفيف وتزيين الشعر لمدة اسبوع من يوم الاحد الموافق :١٤٣٨/٥/٢٢ الى يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٥/٢٦.
والتي تهدف الى التعريف بانواع الشعر وكيفية العناية بكل نوع وايضا كيفية استخدام حمامات الزيت واقنعة الشعر الطبيعية واساسيات التسريحات الحديثة وقص الشعر حيث كانت بمعدل ثلاث ساعات باليوم يتخللها نصف ساعه لتناول وجبة الافطار .
وفي نهاية الدورة تم توزيع افادات حضور للمتدربات وتوزيع الهدايا حيث شكرت مشرفة الخيف المتدربات والمدربة وجميع منسوبات المركز على اتمام الدورة ..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16545 ] نشر منذ 3 شهور
طيب والي فيه صلعه بوسط راسة
هذيلن مالهم شي🤔
البدر[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
اللي بنص راسه صلعه بيعطونه دوره يضرب بويه
ههههه كيف تصبغ صلعتك باللون الاسود
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4235 ] نشر منذ 3 شهور
فيه عند الرجل صلعتين فوق وتحت أي صلعه المقصوده