دورة لتصفيف وتزيين الشعر بوادي فاطمه لمدة اسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اقام المركز الاجتماعي النسائي بالخيف والتابع لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمه دورة تصفيف وتزيين الشعر لمدة اسبوع من يوم الاحد الموافق :١٤٣٨/٥/٢٢ الى يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٥/٢٦.

والتي تهدف الى التعريف بانواع الشعر وكيفية العناية بكل نوع وايضا كيفية استخدام حمامات الزيت واقنعة الشعر الطبيعية واساسيات التسريحات الحديثة وقص الشعر حيث كانت بمعدل ثلاث ساعات باليوم يتخللها نصف ساعه لتناول وجبة الافطار .

وفي نهاية الدورة تم توزيع افادات حضور للمتدربات وتوزيع الهدايا حيث شكرت مشرفة الخيف المتدربات والمدربة وجميع منسوبات المركز على اتمام الدورة ..